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Фото: Bildagentur-online/Begsteiger/picture alliance
ЗдоровьеЕвропа

Педиатры в Европе встревожены нехваткой детских лекарств

Александра Иванова
14 мин. назад

Объединения педиатров из Германии, Франции, Австрии, Италии и Швейцарии написали открытые письма министрам здравоохранения своих стран. Они опасаются ухудшения ситуации с детскими медикаментами к осени.

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Уже к осени 2023 года и без того напряженная ситуация на рынке детских лекарств в Германии может обостриться, из-за чего педиатры столкнутся с недостатком необходимых препаратов. Такое предупреждение содержится в открытом письме в адрес главы Минздрава Германии Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach), направленном ему профессиональным объединением детских и юношеских врачей ФРГ. Его основные тезисы перечислил глава объединения Томас Фишбах (Thomas Fischbach) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) в субботу, 29 апреля.

По его словам, с аналогичными обращениями в адрес министров здравоохранения своих стран выступили также профессиональные объединения педиатров во Франции, Австрии и Швейцарии, а также объединение педиатров из итальянского региона Южный Тироль.

"Здоровье наших детей и молодежи находится под угрозой по всей Европе из-за недостатка медикаментов. Срочно необходимо быстрое, надежное и долгосрочное решение!" - говорится в этом документе, отрывки из которого цитирует NOZ.

"Уже сейчас мы ведем лечение далеко за рамками предписаний, а осень - не за горами. Мы снова столкнемся с недостаточным снабжением лекарствами, которое может оказаться еще хуже, чем в последний раз", - комментирует ситуацию Фишбах. При этом он указывает на нехватку предназначенных для детей жаропонижающих и болеутоляющих средств, а также антибиотика пенициллина.

Ответственность политиков за решение проблемы с лекарствами

"Еще несколько лет назад подобный сценарий недостатка снабжения (детскими лекарствами. - Ред.) в наших странах и близко нельзя было себе представить. Мы считаем политиков ответственными за гарантию достаточных объемов производства и запасов препаратов для базового обеспечение потребностей педиатров в Европе", - говорится в открытом письме.

Фишбах призвал министра здравоохранения Германии поддержать производство медикаментов для детей в ФРГ. "Выпуск медикаментов снова должен стать в достаточной степени выгодным для производителей. Об этом должны позаботиться политики", - указал он.

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