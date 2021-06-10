В Германии приготовили гигантскую порцию рубленой селедки (фото)

Херингсдорф • Балтийский остров Узедом в прошедшие выходные стал местом приготовления самой большой в мире порции салата с селедкой. За процессом на месте следили представители Института рекордов Германии (Rekord-Institut für Deutschland), после взвешивания выдавшие соответствующий сертификат. Порция потянула почти на полтора центнера - 147 килограммов.
В рецепт рубленой селедки по-немецки ("Heringshäckerle"), этого традиционного произведения рыбно-кулинарного искусства, популярного в здешнем регионе на границе Германии и Польши, входят также яблоки, лук, укроп и соленые огурчики. Установлен же рекорд был в месте с подходящим названием: Херингсдорф - "Селедочной деревне".
Рыбный рекорд на острове Узедом. Фотографии
Мелко порезать и перемешать!
Бывший боксер Аксель Шульц, рыбный сомелье Андре Домке, представитель института RID Олаф Кухенбеккер и легендарный тренер по боксу Улли Вегнер
Аксель Шульц пробует результат коллективного творчества
Руководил процессом здешний шеф-повар и рыбный сомелье Андре Домке (André Domke). В роли помощников выступали бывший немецкий боксер Аксель Шульц (Axel Schulz) и тренер по боксу Улли Вегнер (Ulli Wegner). После подтверждения мирового достижения блюдом-рекордсменом угощали всех желающих. Отметим также, что в 2018 году в Херингсдорфе было изготовлено гигантское заливное из рыбы весом более 180 килограммов, о чем мы, конечно же, сообщали.
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Мидии в вине
Слегка обжаренные кольца репчатого лука, нарезанную соломкой морковь, ложку томатной пасты и майоран залить рыбным бульоном и белым сухим вином. Мидии (можно и замороженные) запустить в кипящий бульон. Варить минут 15, пока мидии не откроются. Подавать с подрумяненным хлебом.
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Селедка "матьес"
Во время ежегодных "Праздников сельди" эту селедку нежного посола подают во всевозможных вариациях. Например, в сочетании с воздушным, сметанно-винным соусом, огурцом и маринованными помидорчиками черри.
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Рыбные закуски
"Тартар" готовят (1) из мелко рубленного маринованного лосося (сбрызнуть лимонным соком, заправить ложкой растительного масла), (2) из маринованной рубленой сельди с луком, а (3) "рыбный крем" из копченой форели, сметаны, майонеза и красной икры. Вкусно с ржаным хлебом "пумперникель" (Pumpernickel).
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Пирог с лососем, спаржей и брокколи
Для открытого пирога используется песочное тесто, покрывающее дно формы для выпекания. На тесто выложить начинку (кусочки лосося или другой рыбы, спаржу, брокколи или кубики кабачка), залить яично-молочной смесью со сметаной, пригоршней орехов и зелени.
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Карп в пивном тесте
Из 100 г муки, полстакана пива и соли приготовить жидкое тесто. Дать ему немного постоять, затем осторожно смешать со взбитым яичным белком. Порционные куски карпа окунуть в тесто, пожарить. Подавать с тушеными в сливках огурцами или огуречным салатом с яблоком и укропом.
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Рыбные котлетки
Для фарша подойдет филе любой рыбы - минтая, лосося, трески, щуки. Если вместо лука в него положить грушу, пучок рубленной зелени, пригоршню овсяных хлопьев, сливки и яйцо, котлеты получатся гораздо нежнее.
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Жареная сельдь
Сельдь обжарить. Политая перед подачей уксусным маринадом с кольцами репчатого лука и гарниром из жареного картофеля или фасоли сельдь - в былые времена считалась едой бедняков. Сегодня это традиционное яство северо-немецкой кухни.
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Рыбный суп с креветками
Морковь, пастернак, сельдерей и лук нарезать соломкой, помидоры - кубиками. Все обжарить, залить рыбным бульоном, добавить розмарин, лавровый лист, кубики рыбы, мидии. В готовый суп добавить креветки, немного вина и через пять минут подать на стол.
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"Майская" камбала с крабами по-бюзумски
Камбала, выловленная в мае, отличается особо нежным вкусом. В северно-немецком Бюзуме (Büsum) ее обильно поливают лимонным соком, обжаривают на сковороде, а затем запекают в печи. Подают это лакомство со знаменитыми крабами - так здесь называют мясо обыкновенных креветок.
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Кнели из щуки
Из охлажденного филе щуки, черствого хлеба, сливок и муската приготовить пюре (миксером). В едва кипящую воду (с вином и зеленью) опустить овальные кнели (тесто брать ложкой), варить до готовности (когда всплывут) на медленном огне. Подавать в соусе из рыбного бульона со сливками, гречневой мукой и укропом.
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Лабскаус
Ингредиенты этого популярного северного блюда томят в глиняном горшке или котле несколько часов. Лабскаус (Labskaus) издревле готовят из говяжьей солонины, свеклы и картофеля, превращая их в "кашу". В сочетании с селедкой "Бисмарка", соленым огурчиком и глазуньей невзрачный на вид лабскаус способен удивить любого.
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Форель, жареная на решетке
Одно из популярных рыбных блюд в Германии - форель по рецепту "прекрасной мельничихи" (Müllerinart): панированная в муке и жареная на сковороде с пластиками миндаля. Другой вариант - жарить ее на решетке в печи или на гриле с гарниром из жареных грибов и фенхеля.
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Рыбная кухня Германии
Боденский сиг с картофелем
Легендарный сиг из Боденского озера (Bodenseefelchen) слегка обжаривают или готовят на пару. Зеленый салат, гарнир из отварного картофеля и бокал местного белого вина довершают это популярное в южно-немецких регионах блюдо.
Автор: Инга Ваннер