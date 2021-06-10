В Германии приготовили гигантскую порцию рубленой селедки (фото)

Херингсдорф • Балтийский остров Узедом в прошедшие выходные стал местом приготовления самой большой в мире порции салата с селедкой. За процессом на месте следили представители Института рекордов Германии (Rekord-Institut für Deutschland), после взвешивания выдавшие соответствующий сертификат. Порция потянула почти на полтора центнера - 147 килограммов.

В рецепт рубленой селедки по-немецки ("Heringshäckerle"), этого традиционного произведения рыбно-кулинарного искусства, популярного в здешнем регионе на границе Германии и Польши, входят также яблоки, лук, укроп и соленые огурчики. Установлен же рекорд был в месте с подходящим названием: Херингсдорф - "Селедочной деревне".

Рыбный рекорд на острове Узедом. Фотографии

Мелко порезать и перемешать!

Бывший боксер Аксель Шульц, рыбный сомелье Андре Домке, представитель института RID Олаф Кухенбеккер и легендарный тренер по боксу Улли Вегнер

Аксель Шульц пробует результат коллективного творчества

Руководил процессом здешний шеф-повар и рыбный сомелье Андре Домке (André Domke). В роли помощников выступали бывший немецкий боксер Аксель Шульц (Axel Schulz) и тренер по боксу Улли Вегнер (Ulli Wegner). После подтверждения мирового достижения блюдом-рекордсменом угощали всех желающих. Отметим также, что в 2018 году в Херингсдорфе было изготовлено гигантское заливное из рыбы весом более 180 килограммов, о чем мы, конечно же, сообщали.

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