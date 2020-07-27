В Германии строят забор для селедки за 500 тысяч евро (фото)

Каппельн • Перед нами на фотографиях, сделанных сейчас и около десяти лет назад на побережье Балтийского моря в Германии, изображено последнее во всей Европе такое сооружение для ловли сельди - рыболовный загон. Он появился здесь около немецкого города Каппельна в земле Шлезвиг-Гольштейн приблизительно шесть столетий назад и все это время регулярно ремонтировался и обновлялся - по мере того, как деревянные сваи и другие части приходили в негодность под воздействием морской воды, штормов и двустворчатых моллюсков - корабельных червей.

Стратегический товар ганзейских купцов

Попадая в этот подводный загон и передвигаясь по нему, сельди рано или поздно оказывались в ловушке, откуда улов затем извлекали рыбаки. При этом на протяжении многих столетий именно эта рыба, вернее - бочковая соленая селедка, была одним из важнейших товаров, которым торговали купцы Ганзейского союза - наравне с солью, вяленой рыбой, пивом, пушниной, сукном и другими тканями.

Рыболовный загон в Каппельне. Фотографии

Свое название город Каппельн, возникший на месте рыбацкой деревушки, получил от часовни (нем. Kapelle), построенной здесь на берегу в XIV веке. Так рыболовный загон выглядел сейчас перед началом работ

Эта фотография сделана в мае 2010 года

Каждый день в ближайшие недели здесь будут менять примерно по два десятка свай

Архивная фотография 2003 года

Богатый показательный улов по случаю городского Дня селедки в 2010 году

Этот последний в своем роде рыболовный загон для селедки в Европе давно уже не используется для регулярного промысла, но является главным символом города, поэтому сейчас здесь приступили к очередному обновлению этой исторической достопримечательности. Как отмечает информационное агентство dpa, вплоть до XVIII столетия в этих местах - фиордообразной бухте Шлей на Балтике - их насчитывалось почти четыре десятка.

Африканский эвкалипт для балтийской селедки

Такие загоны нужно было обновлять каждые 15 лет - примерно столько выдерживает в морской воде древесина местных пород деревьев. Делали это общими усилиями сами местные рыбаки. Сейчас власти города приняли решение использовать колья из южноафриканского эвкалипта, который может продержаться в два-три раза дольше.

К работам приступили в начале февраля и планируют завершить все за два месяца. В общей сложности предстоит заменить 800 свай, а общая стоимость проекта составит примерно полмиллиона евро. Большая часть этой суммы финансируется из средств федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и Европейского союза.

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