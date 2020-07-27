В Германии строят забор для селедки за 500 тысяч евро (фото)

Единственный в Европе прибрежный загон для ловли сельди сохранился около немецкого города Каппельна на Балтийском море. Сейчас пришло время его обновить.
Каппельн • Перед нами на фотографиях, сделанных сейчас и около десяти лет назад на побережье Балтийского моря в Германии, изображено последнее во всей Европе такое сооружение для ловли сельди - рыболовный загон. Он появился здесь около немецкого города Каппельна в земле Шлезвиг-Гольштейн приблизительно шесть столетий назад и все это время регулярно ремонтировался и обновлялся - по мере того, как деревянные сваи и другие части приходили в негодность под воздействием морской воды, штормов и двустворчатых моллюсков - корабельных червей.
Попадая в этот подводный загон и передвигаясь по нему, сельди рано или поздно оказывались в ловушке, откуда улов затем извлекали рыбаки. При этом на протяжении многих столетий именно эта рыба, вернее - бочковая соленая селедка, была одним из важнейших товаров, которым торговали купцы Ганзейского союза - наравне с солью, вяленой рыбой, пивом, пушниной, сукном и другими тканями.
Свое название город Каппельн, возникший на месте рыбацкой деревушки, получил от часовни (нем. Kapelle), построенной здесь на берегу в XIV веке. Так рыболовный загон выглядел сейчас перед началом работ
Этот последний в своем роде рыболовный загон для селедки в Европе давно уже не используется для регулярного промысла, но является главным символом города, поэтому сейчас здесь приступили к очередному обновлению этой исторической достопримечательности. Как отмечает информационное агентство dpa, вплоть до XVIII столетия в этих местах - фиордообразной бухте Шлей на Балтике - их насчитывалось почти четыре десятка.
Такие загоны нужно было обновлять каждые 15 лет - примерно столько выдерживает в морской воде древесина местных пород деревьев. Делали это общими усилиями сами местные рыбаки. Сейчас власти города приняли решение использовать колья из южноафриканского эвкалипта, который может продержаться в два-три раза дольше.
К работам приступили в начале февраля и планируют завершить все за два месяца. В общей сложности предстоит заменить 800 свай, а общая стоимость проекта составит примерно полмиллиона евро. Большая часть этой суммы финансируется из средств федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и Европейского союза.
Смотрите также:
В ЕС согласовали изменение рыболовных квот в Балтийском море с учетом необходимости восстановления рыбных популяций.
С давних времен в немецкой кухне немаловажное место занимает селедка. Без нее не обходится и такой праздник, как Рождество.
В былые времена сельдь считалась пищей бедняков, то есть большинства. Поэтому представить себе постную кухню без маринованной, соленой или копченой рыбы почти невозможно.
В Средние века балтийская сельдь была одним из важнейших товаров ганзейских купцов.
Меловые скалы, охотничий замок, ганзейский лепрозорий, нацистский санаторий, "Неистовый Роланд" и другие достопримечательности Рюгена - в фоторепортажах DW.
В Бинце на немецком острове Рюген проходит Месяц курортной архитектуры, во время которого здесь можно заглянуть в такие вот исторические виллы и резиденции.