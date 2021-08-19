В Германии потратят 10,5 млн евро на падающую колокольню (фото)

Бад-Франкенхаузен • В этом небольшом восточногерманском городе находится достопримечательность, которая вполне может и должна составить конкуренцию всемирно знаменитой Пизанской башне - хотя бы на региональном уровне. Причем башня в Тюрингии даже круче итальянской - так сказать, более косая и падающая. Но не будем доверять невооруженному взгляду.
Колокольня в Бад-Франкенхаузене вполне официально, то есть согласно измерениям, отклоняется от вертикальной оси на 4 градуса и 93 минуты или на 4,6 метра. Пизанская башня - на 3 градуса и 54 минуты или на 3,92 метра. Раньше было больше, но после стабилизации в 1990-х годах наклон итальянской колокольни уменьшился.
Накренившиеся достопримечательности Германии
Справедливости ради отметим, что в одной только Германии насчитывается не менее трех десятков разных падающих башен и прочих исторических сооружений - например, готические Голштинские ворота в Любеке, а также колокольня начала XIII века в нижнесаксонском Мидлуме на границе с Нидерландами, уровень наклона которой составляет 6 градусов и 74 минуты. По этому показателю башня в Мидлуме, как считается, вообще занимает первое место в мире среди падающих колоколен.
Колокольня в Мидлуме
Голштинские ворота в Любеке
Правда, так как здание в Мидлуме, само по себе, не очень высокое - всего 14 метров, отклонение от вертикальной оси в метрах здесь относительно небольшое - всего 1,65 метра. Можно, конечно, спорить, похоже ли оно вообще на колокольню или нет в соответствии с общими представлениями, но факт остается фактом - строилась она именно в этих целях. Следует также отметитить, что, как предполагается, башня в Мидлуме даже могла послужить одним из образцов для возведения звонницы Софийского собора в Великом Новгороде - русском городе, имевшим тесные торговые связи со средневековым Ганзейским союзом немецких купцов, однако вернемся в Бад-Франкенхаузен.
Падающая колокольня в Бад-Франкенхаузене. Фотографии
Купол в барочном стиле соорудили на колокольне башне после Семилетней войны
Министр экономики Тюрингии Вольфганг Тифензее (Wolfgang Tiefensee, справа) и бургомистр Бад-Франкенхаузена Маттиас Стрейц (Matthias Strejc) во время передачи свидетельства о выделении средств земельного правительства на проект в конце января 2022 года
Сними и поддержи! Табличка с призывом жертвовать средства на спасение колокольни в Бад-Франкенхаузене
Только на работы по стабилизации колокольни было потрачено более миллиона евро
История архитектурного памятника
Верхняя церковь - Оберкирхе (Oberkirche) - была возведена в Бад-Франкенхаузене в готическую эпоху во второй половине XIV века - на фундаменте еще более древнего романского храма, постепенно разрушавшегося. Во время Семилетней войны (1756-1763) деревянная часть колокольни сгорела и позже была восстановлена в стиле барокко.
Уже тогда сооружение имело крен, что было учтено при строительных работах - новый барочный купол должен был компенсировать наклон. Первое письменное упоминание этой проблемы датировано 1640 годом. Причиной же является грунт в этом месте, геологические особенности - причем, существовавшие уже во время строительства храма.
Сносить или спасать?
Из века в век, из года в год, как и заведено в таких случаях, крен увеличивался. Первые меры по спасению колокольни были предприняты в 1911 году - сооружены две боковые подпорки из песчаных блоков, заполненные бетоном и камнями. К этому времени церковь уже была несколько лет закрыта из-за соображений безопасности. Предпринятые меры оказались контрпродуктивными, так как привели к усилению давления на грунт, ускорив просадку, однако службы в храме все же возобновились.
Второй раз колокольню укрепили в середине 1930-х, вновь закрыли в середине 1980-х, открыли в 1993 году… Расчеты инженеров-строителей в 2011 году показали, что башня упадет лет через восемьдесят, если не предпринять никаких мер. Сооружение оказалось под угрозой сноса, однако сначала здесь все же обезопасили падающую колокольню, установив дополнительные металлические подпорки. Затем храм по договоренности с местной евангелической общиной перешел в собственность города, чтобы обеспечить финансирование работ по спасению этого архитектурного памятника. Осуществлены они были за счет средств из разных фондов и на многочисленные частные пожертвования.
Инвестиции в туристическую инфраструктуру
Падающая башня в Бад-Франкенхаузене была спасена, и сейчас в истории этой достопримечательности начинается новый этап. Власти федеральной земли Тюрингия только что выделили деньги на создание здесь туристической инфраструктуры - на оборудование лестниц и площадок для осмотра башни, возведение посетительского центра до 2024 года, подготовку экспозиции об истории храма и геологических особенностях региона - горного массива Кифхойзер, разработку виртуальной экскурсии и так далее. В общей сложности - 3,9 миллиона евро. С учетом этой суммы, на спасение и ремонт колокольни, а также последующие инвестиции было и будет потрачено в целом около 10,5 миллиона евро. Также по соседству частный застройщик планирует открыть парк отдыха - примерно на тридцать апартаментов и двадцать квартир. Рядом со здешним термальным комплексом возведут новый отель на 80 номеров.
Сейчас этот тюрингский курорт ежегодно посещает 30 тысяч человек. Пизанская башня каждый год привлекает в итальянский город около 10 миллионов туристов, так что в Бад-Франкенхаузене есть к чему стремиться.
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Как на ладони
В Германии насчитывается более полутора тысяч смотровых площадок. Имеет смысл вспомнить о телевышках, ратушах, замковых башнях, просто высотных зданиях. Особый интерес представляют колокольни, о которых мы сегодня расскажем. На большинство башен можно подняться только по лестницам, но усилия того стоят. На фото - купол самой высокой колокольни в мире. Где она? Смотрите следующий снимок!
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Колокольни для туристов
Ульмский собор
Ульмский собор (Ulmer Münster) - готическая церковь, заложенная в 1377 году. Строительство было завершено лишь в конце XIX века. Здешняя 162-метровая башня является самой высокой церковной колокольней в мире. Чтобы попасть на смотровую площадку на 143-метровой высоте, нужно преодолеть 768 ступеней.
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Колокольни для туристов
Кельнский собор
Чтобы попасть на смотровую площадку южной башни Кельнского собора (Kölner Dom), надо забраться на 97-метровую высоту по 533 ступеням. Решаются на это более 500 тысяч человек в год. Кельнский собор является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии - около шести миллионов туристов ежегодно. Эта фотография сделана со смотровой площадки офисного здания Kölntriangle.
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Гамбургский "Михель"
В Гамбурге смотровые площадки открыты в нескольких храмах. Начнем с церкви Святого Михаила (Hauptkirche Sankt Michaelis). "Большой Михель" был построен в эпоху барокко и считается своего рода визитной карточкой города. Смотровая площадка, на которую ведут 452 ступени, расположена на 82-метровой высоте. Над площадкой находятся самые большие башенные часы в Германии - диаметром восемь метров.
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Мемориала Святого Николая в Гамбурге
Такой вид на Гамбургскую ратушу открывается с башни Мемориала Святого Николая (Mahnmal St. Nikolai). Неоготический храм был разрушен во время Второй мировой войны, но 147-метровая колокольня устояла. В 1874-1877 годах она была самым высоким сооружением в мире. Ступени здесь считать не надо - есть лифт, поднимающий посетителей на 76-метровую высоту.
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Колокольни для туристов
Церковь Святого Петра в Гамбурге
Ни за что не покинем этот ганзейский город, не представив третью площадку. Церковь Святого Петра (Hauptkirche Sankt Petri) - одна из пяти главных гамбургских церквей. Первое письменное упоминание этого самого старого приходского храма Гамбурга датировано 1195 годом. Подняться можно почти до самого шпиля - по 544 ступенькам на 123-метровую высоту.
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Колокольни для туристов
Берлинский собор
В немецкой столице недостатка в разных смотровых площадках не наблюдается - от Рейхстага до телебашни на Александерплац. Но нас сегодня интересуют храмы. Такой вид на бульвар Унтер-ден-Линден открывается со смотровой площадки Берлинского кафедрального собора (Berliner Dom) - самого большого евангелического храма Германии. На 50-метровую высоту здесь ведут 270 ступеней.
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Колокольни для туристов
Французский собор в Берлине
На этой фотографии - Французский собор (Französischer Dom) на Жандармской площади в Берлине. Храм построили для гугенотов в 1705 году. Купол возвели через восемьдесят лет. Здание было разрушено во время Второй мировой войны и позже восстановлено. Доступ на площадку сейчас временно закрыт. Идет реконструкция, на которую выделено пять миллионов евро.
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Колокольни для туристов
Франкфуртский собор
По пути из Берлина в Мюнхен остановимся во Франкфурте-на-Майне, где полно банковских и прочих небоскребов, но на Старый город здесь лучше любоваться со смотровой площадки Франкфуртского собора (Kaiserdom St. Bartholomäus) - 66 метров, 328 ступеней.
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Колокольни для туристов
Церковь Святого Петра в Мюнхене
Такой вид на Новую ратушу и собор Фрауэнкирхе в центре Мюнхена открывается со смотровой площадки церкви Святого Петра (St. Peter) - самого старого приходского храма города. 300 ступеней - и баварская столица перед вами!
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Колокольни для туристов
Дрезденская Фрауэнкирхе
В Мюнхене на Фрауэнкирхе посмотрели - теперь можно подняться на Фрауэнкирхе (Frauenkirche), но только в другой земельной столице - саксонском Дрездене. Барочная церковь, разрушенная в ходе Второй мировой войны, была восстановлена в 2005 году. На фотографии - вид на "Флоренцию на Эльбе", как называют Дрезден, со смотровой площадки на 67-метровой высоте.
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Колокольни для туристов
Храм Святого Петра в Любеке
В ганзейском Гамбурге мы уже побывали, но высокие церкви ганзейские купцы строили и в других городах, поэтому заглянем еще хотя бы в Любек, Штральзунд и Бремен. На этом снимке из Любека вдали видны башни Мариенкирхе (Marienkirche). А ближе к нам - храм Святого Петра (St.-Petri-Kirche), под купол которого можно забраться. Смотровая площадка оборудована лифтом.
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Колокольни для туристов
Мариенкирхе в Штральзунде
Штральзунд расположен на берегу Балтийского моря, мимо него проходит дорога на самый большой немецкий остров - Рюген. Со смотровой площадки колокольни храма Мариенкирхе (St.-Marien-Kirche) прекрасно видно и остров, и Старый город Штральзунда, славящийся памятниками ганзейской кирпичной готики. Высота - 104 метра, 366 ступеней.
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Колокольни для туристов
Бременский собор
Посмотреть на родину бременских музыкантов можно со смотровой площадки здешнего собора (Bremer Dom), воздвигнутого на фундаменте более древнего храма в XI веке. Забраться на площадку можно по лестнице в южной башне - 57-метровая высота, 265 ступеней.
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Колокольни для туристов
Шпайерский собор
Самый большой романский храм Европы находится на Рейне - в Шпайере. Такой вид на Имперский собор (Speyerer Dom) открывается... с крыла Боинга-747 в здешнем Техническом музее. Смотровая площадка юго-западной башни собора расположена на 55-метровой высоте, а ведут к ней 304 ступени. По пути наверх, преодолев первые 60 ступеней, посетители также осматривают Императорский зал.
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Колокольни для туристов
Фрайбургский собор
Эта фотография была сделана во Фрайбурге в октябре 2018 года, где по случаю окончания ремонта и долгожданного освобождения этой городской достопримечательности от строительных лесов утроили световое шоу. Фрайбургский кафедральный собор (Freiburger Münster) был заложен в готическую эпоху в начале XIII века. Смотровая площадка находится здесь на 70-метровой высоте, 209 ступеней.
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Колокольни для туристов
Магдебургский собор
Самый известный готический собор Германии расположен в Кельне, но самый старый находится в Магдебурге - Magdeburger Dom. Он был заложен на берегу Эльбы в 1209 году. Попасть на смотровую площадку можно только с экскурсией - 96 метров, 433 ступени. Без экскурсии в Магдебурге можно посетить площадку церкви Святого Иоанна (St.-Johannis-Kirche).
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Колокольни для туристов
Храм Святого Андрея в Хильдесхайме
В нижнесаксонском городе Хильдесхайме находятся два памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к романской эпохе - церковь Святого Михаила и собор Вознесения Девы Марии. Такой вид на собор открывается с самой высокой колокольни Нижней Саксонии - 114-метровой башни здешнего храма Святого Андрея (St. Andreas). Смотровая площадка расположена на высоте 72-х метров, ведут туда 364 ступени.
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Колокольни для туристов
Церковь Святого Духа в Гейдельберге
Самый красивый вид на Гейдельберг открывается с территории знаменитого Гейдельбергского замка, но здесь также можно посетить смотровую площадку колокольни этого храма в Старом городе - церкви Святого Духа (Heiliggeistkirche) - 38 метров, 208 ступеней.
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Колокольни для туристов
Церковь Святого Фомы в Лейпциге
Лейпцигская церковь Святого Фомы (Thomaskirche) известна на весь мир, благодаря своему церковному хору мальчиков - Томанерхор, одним из канторов которого был Иоганн Себастьян Бах, похороненный в этом храме. Колокольню можно посетить с экскурсиями, которые проводятся по выходным дням с апреля по ноябрь, а также в любое время по предварительным заявкам - 50 метров, 232 ступени.
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Колокольни для туристов
Храм Святого Эгидия в Эрфурте
Завершим наш обзор интересных и доступных немецких церковных куполов и колоколен в столице Тюрингии Эрфурте. Такой вид на одну из здешних достопримечательностей - Мост лавочников - открывается с башни храма Святого Эгидия (Ägidienkirche). Общая высота башни - 33 метра, до площадки - 128 ступеней. Вдали видны колокольни Эрфуртского собора и церкви Святого Северия.
Автор: Максим Нелюбин