В Германии потратят 10,5 млн евро на падающую колокольню (фото)

Бад-Франкенхаузен • В этом небольшом восточногерманском городе находится достопримечательность, которая вполне может и должна составить конкуренцию всемирно знаменитой Пизанской башне - хотя бы на региональном уровне. Причем башня в Тюрингии даже круче итальянской - так сказать, более косая и падающая. Но не будем доверять невооруженному взгляду.

Колокольня в Бад-Франкенхаузене вполне официально, то есть согласно измерениям, отклоняется от вертикальной оси на 4 градуса и 93 минуты или на 4,6 метра. Пизанская башня - на 3 градуса и 54 минуты или на 3,92 метра. Раньше было больше, но после стабилизации в 1990-х годах наклон итальянской колокольни уменьшился.

Накренившиеся достопримечательности Германии

Справедливости ради отметим, что в одной только Германии насчитывается не менее трех десятков разных падающих башен и прочих исторических сооружений - например, готические Голштинские ворота в Любеке, а также колокольня начала XIII века в нижнесаксонском Мидлуме на границе с Нидерландами, уровень наклона которой составляет 6 градусов и 74 минуты. По этому показателю башня в Мидлуме, как считается, вообще занимает первое место в мире среди падающих колоколен.

Колокольня в Мидлуме

Голштинские ворота в Любеке

Правда, так как здание в Мидлуме, само по себе, не очень высокое - всего 14 метров, отклонение от вертикальной оси в метрах здесь относительно небольшое - всего 1,65 метра. Можно, конечно, спорить, похоже ли оно вообще на колокольню или нет в соответствии с общими представлениями, но факт остается фактом - строилась она именно в этих целях. Следует также отметитить, что, как предполагается, башня в Мидлуме даже могла послужить одним из образцов для возведения звонницы Софийского собора в Великом Новгороде - русском городе, имевшим тесные торговые связи со средневековым Ганзейским союзом немецких купцов, однако вернемся в Бад-Франкенхаузен.

Падающая колокольня в Бад-Франкенхаузене. Фотографии

Купол в барочном стиле соорудили на колокольне башне после Семилетней войны

Министр экономики Тюрингии Вольфганг Тифензее (Wolfgang Tiefensee, справа) и бургомистр Бад-Франкенхаузена Маттиас Стрейц (Matthias Strejc) во время передачи свидетельства о выделении средств земельного правительства на проект в конце января 2022 года

Сними и поддержи! Табличка с призывом жертвовать средства на спасение колокольни в Бад-Франкенхаузене

Только на работы по стабилизации колокольни было потрачено более миллиона евро

История архитектурного памятника

Верхняя церковь - Оберкирхе (Oberkirche) - была возведена в Бад-Франкенхаузене в готическую эпоху во второй половине XIV века - на фундаменте еще более древнего романского храма, постепенно разрушавшегося. Во время Семилетней войны (1756-1763) деревянная часть колокольни сгорела и позже была восстановлена в стиле барокко.

Уже тогда сооружение имело крен, что было учтено при строительных работах - новый барочный купол должен был компенсировать наклон. Первое письменное упоминание этой проблемы датировано 1640 годом. Причиной же является грунт в этом месте, геологические особенности - причем, существовавшие уже во время строительства храма.

Сносить или спасать?

Из века в век, из года в год, как и заведено в таких случаях, крен увеличивался. Первые меры по спасению колокольни были предприняты в 1911 году - сооружены две боковые подпорки из песчаных блоков, заполненные бетоном и камнями. К этому времени церковь уже была несколько лет закрыта из-за соображений безопасности. Предпринятые меры оказались контрпродуктивными, так как привели к усилению давления на грунт, ускорив просадку, однако службы в храме все же возобновились.

Второй раз колокольню укрепили в середине 1930-х, вновь закрыли в середине 1980-х, открыли в 1993 году… Расчеты инженеров-строителей в 2011 году показали, что башня упадет лет через восемьдесят, если не предпринять никаких мер. Сооружение оказалось под угрозой сноса, однако сначала здесь все же обезопасили падающую колокольню, установив дополнительные металлические подпорки. Затем храм по договоренности с местной евангелической общиной перешел в собственность города, чтобы обеспечить финансирование работ по спасению этого архитектурного памятника. Осуществлены они были за счет средств из разных фондов и на многочисленные частные пожертвования.

Инвестиции в туристическую инфраструктуру

Падающая башня в Бад-Франкенхаузене была спасена, и сейчас в истории этой достопримечательности начинается новый этап. Власти федеральной земли Тюрингия только что выделили деньги на создание здесь туристической инфраструктуры - на оборудование лестниц и площадок для осмотра башни, возведение посетительского центра до 2024 года, подготовку экспозиции об истории храма и геологических особенностях региона - горного массива Кифхойзер, разработку виртуальной экскурсии и так далее. В общей сложности - 3,9 миллиона евро. С учетом этой суммы, на спасение и ремонт колокольни, а также последующие инвестиции было и будет потрачено в целом около 10,5 миллиона евро. Также по соседству частный застройщик планирует открыть парк отдыха - примерно на тридцать апартаментов и двадцать квартир. Рядом со здешним термальным комплексом возведут новый отель на 80 номеров.

Сейчас этот тюрингский курорт ежегодно посещает 30 тысяч человек. Пизанская башня каждый год привлекает в итальянский город около 10 миллионов туристов, так что в Бад-Франкенхаузене есть к чему стремиться.

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