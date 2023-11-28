В ФРГ с 7 октября утроилось число антисемитских инцидентов

В октябре в Германии было зафиксировано 994 антисемитских инцидента, что в 3,2 раза больше показателей 2022 года.

За месяц после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября в Германии было зафиксировано 994 антисемитских инцидента, что в три раза выше средних показателей, пишет во вторник, 28 ноября, агентство dpa со ссылкой на данные Федеральной ассоциации исследовательских и информационных центров по антисемитизму (RIAS).

В среднем по всей Германии с 7 октября в день зафиксированы 29 антисемитских инцидентов, это в 3,2 раза выше показателей, предшествующих атаке ХАМАС. В 2022 году ежедневно фиксировалось менее семи подобных инцидентов. Отчет RIAS охватывает период с 7 октября по 9 ноября.

Антисемитизм в немецких университетах

По данным ассоциации, евреи в ФРГ чаще начали сталкиваться с проявлениями антисемитизма рядом с местами проживания и учебы. RIAS зарегистрировала 59 инцидентов, произошедших рядом с местом жительства евреев, включая рисование на домах звезд Давида и нападения. Кроме того, было зарегистрировано 37 проявление антисемитизма и антиизраильской пропаганды в университетах.

За месяц после атаки ХАМАС исследователи RIAS зафиксировали 177 антисемитских собраний по всей Германии. Поводами к ним становились, например, недоказанные утверждения о якобы израильском ударе по больнице в секторе Газа. В итоге оказалось, что, вероятнее всего, удар был нанесен силами ХАМАС. Из-за распространения ложных сообщений число публичных выступлений на той неделе удвоилось, отметили в RIAS.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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