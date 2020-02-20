Палеозойский тяжеловес! Турист в Германии нашел след парейазавра (фото)

Лихтенберг • Перед нами на первой фотографии - уникальный и хорошо сохранившийся след древней парарептилии из семейства парейазавров, случайно обнаруженный этим летом во время пешего похода по Пфальцскому лесу одним туристом, по образованию - геологом. Помог, так сказать, наметанный профессиональный взгляд. Иначе бы этот окаменевший отпечаток, вероятно, так и оставался бы незамеченным, как и все последние... примерно 255 миллионов лет, то есть со времен пермского периода палеозойской эры.

Как сообщает агентство dpa, место обнаружения сначала держалось в тайне, чтобы дать ученым возможность провести раскопки. Во время этих работ были также обнаружены другие следы и окаменевшие корни растений, что поможет в изучении флоры и фауны тогдашнего сверхконтинента Пангея.

Кто жил в Германии 250 миллионов лет назад

Сейчас след стал частью постоянной экспозиции Экологического музея Геоскоп (Urweltmuseum GEOSKOP), расположенного на территории замка Лихтенберг в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц. По данным музея, новый экспонат является первым свидетельством обитания представителей этого вида рептилий-анапсидов на территории Германии.

Директор музея Геоскоп Себастьян Фойгт (Sebastian Voigt) и новый палеонтологический экспонат

Во времена последнего геологического периода палеозойской эры большая часть Германии находилась под водой. Эти тяжеловесные растительноядные животные обитали здесь на берегах тропического моря. Весили они примерно полтонны и были тогда самыми большим наземными позвоночными животными на планете.

Отметим, что парарептилии сочетают в своем строении признаки земноводных и пресмыкающихся. Парейазавры первоначально населяли территории в южной части Африки, но позже появились в Европе и Азии. Современных потомков они не оставили. Отметим, одно из крупнейших в мире местонахождений первых парейазавров расположено на территории России в окрестностях города Котельнич в Кировской области.

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