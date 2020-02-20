Палеозойский тяжеловес! Турист в Германии нашел след парейазавра (фото)

Парейазавры жили в конце палеозойской эры около 250 миллионов лет назад и были тогда самыми тяжелыми наземными позвоночными животными на Земле.
Лихтенберг • Перед нами на первой фотографии - уникальный и хорошо сохранившийся след древней парарептилии из семейства парейазавров, случайно обнаруженный этим летом во время пешего похода по Пфальцскому лесу одним туристом, по образованию - геологом. Помог, так сказать, наметанный профессиональный взгляд. Иначе бы этот окаменевший отпечаток, вероятно, так и оставался бы незамеченным, как и все последние... примерно 255 миллионов лет, то есть со времен пермского периода палеозойской эры.
Как сообщает агентство dpa, место обнаружения сначала держалось в тайне, чтобы дать ученым возможность провести раскопки. Во время этих работ были также обнаружены другие следы и окаменевшие корни растений, что поможет в изучении флоры и фауны тогдашнего сверхконтинента Пангея.
Сейчас след стал частью постоянной экспозиции Экологического музея Геоскоп (Urweltmuseum GEOSKOP), расположенного на территории замка Лихтенберг в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц. По данным музея, новый экспонат является первым свидетельством обитания представителей этого вида рептилий-анапсидов на территории Германии.
Во времена последнего геологического периода палеозойской эры большая часть Германии находилась под водой. Эти тяжеловесные растительноядные животные обитали здесь на берегах тропического моря. Весили они примерно полтонны и были тогда самыми большим наземными позвоночными животными на планете.
Отметим, что парарептилии сочетают в своем строении признаки земноводных и пресмыкающихся. Парейазавры первоначально населяли территории в южной части Африки, но позже появились в Европе и Азии. Современных потомков они не оставили. Отметим, одно из крупнейших в мире местонахождений первых парейазавров расположено на территории России в окрестностях города Котельнич в Кировской области.
Смотрите также:
Немецкий карьер - объект Всемирного наследия
20 лет назад этот внешне ничем не примечательный немецкий карьер под Франкфуртом-на-Майне был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Окаменевшая около 47 миллионов лет назад оса-паразит была обнаружена в карьере Мессель, имеющем статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Необычность археологической находки в том, что практически полностью сохранившиеся бивни мамонта такой длины – большая редкость.
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на сессии в Кракове присвоил этот статус пещерам, в которых нашли "Швабскую Венеру", человека-льва и другие произведения первобытных людей.
Такую окаменелость нашли примерно полтора года назад во время раскопок около города Бамберга в Германии. Жила эта черепаха более 150 миллионов лет назад.
Этого окаменелого предка современных скалозубовых рыб нашли во время раскопок в карьере около баварского Ваттендорфа.
Принято считать, что колыбелью человечества является Восточная Африка. Новое исследование ставит под вопрос гипотезу о месте и времени появления древнейшего человека.