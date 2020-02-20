 Палеозойский тяжеловес! Турист в Германии нашел след парейазавра (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Палеозойский тяжеловес! Турист в Германии нашел след парейазавра (фото)

Парейазавры жили в конце палеозойской эры около 250 миллионов лет назад и были тогда самыми тяжелыми наземными позвоночными животными на Земле.

Этот след был оставлен парейазавом около 255 миллионов лет назад

Этот след был оставлен парейазавом около 255 миллионов лет назад

Лихтенберг • Перед нами на первой фотографии - уникальный и хорошо сохранившийся след древней парарептилии из семейства парейазавров, случайно обнаруженный этим летом во время пешего похода по Пфальцскому лесу одним туристом, по образованию - геологом. Помог, так сказать, наметанный профессиональный взгляд. Иначе бы этот окаменевший отпечаток, вероятно, так и оставался бы незамеченным, как и все последние... примерно 255 миллионов лет, то есть со времен пермского периода палеозойской эры.

Как сообщает агентство dpa, место обнаружения сначала держалось в тайне, чтобы дать ученым возможность провести раскопки. Во время этих работ были также обнаружены другие следы и окаменевшие корни растений, что поможет в изучении флоры и фауны тогдашнего сверхконтинента Пангея.

Кто жил в Германии 250 миллионов лет назад

Сейчас след стал частью постоянной экспозиции Экологического музея Геоскоп (Urweltmuseum GEOSKOP), расположенного на территории замка Лихтенберг в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц. По данным музея, новый экспонат является первым свидетельством обитания представителей этого вида рептилий-анапсидов на территории Германии.

Директор музея Геоскоп Себастьян Фойгт (Sebastian Voigt) и новый палеонтологический экспонат

Директор музея Геоскоп Себастьян Фойгт (Sebastian Voigt) и новый палеонтологический экспонат

Во времена последнего геологического периода палеозойской эры большая часть Германии находилась под водой. Эти тяжеловесные растительноядные животные обитали здесь на берегах тропического моря. Весили они примерно полтонны и были тогда самыми большим наземными позвоночными животными на планете.

Отметим, что парарептилии сочетают в своем строении признаки земноводных и пресмыкающихся. Парейазавры первоначально населяли территории в южной части Африки, но позже появились в Европе и Азии. Современных потомков они не оставили. Отметим, одно из крупнейших в мире местонахождений первых парейазавров расположено на территории России в окрестностях города Котельнич в Кировской области. 

Смотрите также: 
Немецкий карьер - объект Всемирного наследия

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Карьер Мессель находится в Германии на месте озера, образовавшегося среди тропического леса в вулканическом кратере около 47 миллионов лет назад. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фото - примитивная лошадь пропалеотерий.

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Слои горной породы в карьере Мессель

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелый удод

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    В поисках фоссилий

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелая черепаха

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелый креодонт

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Удавообразная змея

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Доисторическая лягушка

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Так называемая "кошка с большим хвостом", но на самом деле - один из самых ранних известных грызунов.

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Доисторическая летучая мышь

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелый муравьед

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелая руконожка

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

"Предок кошки с большим хвостом" и другие окаменелости карьера Мессель

20 лет назад этот внешне ничем не примечательный немецкий карьер под Франкфуртом-на-Майне был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Очень древний паразит! В Германии нашли редкую окаменевшую осу

Окаменевшая около 47 миллионов лет назад оса-паразит была обнаружена в карьере Мессель, имеющем статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

В Германии найден бивень мамонта длиной почти 2,5 метра

Необычность археологической находки в том, что практически полностью сохранившиеся бивни мамонта такой длины – большая редкость.  

Фотогалерея: Почему швабские пещеры стали Всемирным наследием

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на сессии в Кракове присвоил этот статус пещерам, в которых нашли "Швабскую Венеру", человека-льва и другие произведения первобытных людей.  

Самая большая в мире черепаха Юрского периода - в немецком музее

Такую окаменелость нашли примерно полтора года назад во время раскопок около города Бамберга в Германии. Жила эта черепаха более 150 миллионов лет назад.  

На рыбалку за окаменелостями

Этого окаменелого предка современных скалозубовых рыб нашли во время раскопок в карьере около баварского Ваттендорфа.  

Европа или Африка: откуда родом человек?

Принято считать, что колыбелью человечества является Восточная Африка. Новое исследование ставит под вопрос гипотезу о месте и времени появления древнейшего человека.  

В Германии расскажут о семейной жизни динозавров

Помимо моделей посетители смогут увидеть редкие палеонтологические находки, а также узнать подробности их обнаружения.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ученые выяснили главную причину вымирания динозавров  

Дикая природа большого города: зачем Берлину понадобились рейнджеры  

Лебединая перепись  

Также по теме

BdT - Präsentation der größten Jura-Schildkröte weltweit

Самая большая в мире черепаха Юрского периода - в немецком музее (фото) 20.02.2020

Такую окаменелость нашли примерно полтора года назад во время раскопок около города Бамберга в Германии. Жила эта черепаха более 150 миллионов лет назад.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW