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В Германии на Porsche чаще всего ездят холостые мужчины

Марина Борисова
12 сентября 2023 г.

О владельцах Porsche существует много стереотипов. А что говорит актуальная статистика?

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Porsche
Фото: Allison Dinner/Getty Images/AFP

О владельцах Porsche существует много стереотипов в Германии. Если довериться им, то получится, что за рулем классической модели Porsche 911, которая в 2023 году отметит свой 60-летний юбилей, - мужчина, по профессии - врач, скорее всего - по дороге в отпуск на немецкий остров Зюльт, который слывет излюбленным местом отдыха немецких знаменитостей и богачей.

Среди автовладельцев больше мужчин

Но давайте отбросим стереотипы и доверимся статистике. Во вторник, 12 сентября, были опубликованы данные портала Statista, основанные на анализе потребительских настроений. Так кто же сидит за рулем Porsche?

Большая часть владельцев этого автомобиля - мужчины: 70 процентов. Холостые. У половины опрошенных есть Abitur (от латинского "abire" - покидать), то есть они сдали экзамены на аттестат зрелости и получили среднее школьное образование. Любят в Германии не только модель Porsche 911, но и SUV - например, Porsche Cayenne.

Об исследовании

Средний возраст нынешних и будущих владельцев указан так: от 14 до 29 лет. Не удивляйтесь! Дело в том, что опрос проводился также среди группы населения старше 14 лет, у которой еще даже нет прав. Поэтому правильнее было бы сказать, что опрашивали не только владельцев, но и тех, кто пока просто мечтает, что их первым автомобилем станет Porsche. Этим фактом можно объяснить средние данные по зарплате. Получается, что 65 процентов опрошенных владельцев Porsche и "мечтающих" зарабатывают меньше 2000 тысяч евро в месяц. Что касается географии, то большинство любителей этой марки автомобилей проживают на юго-западе страны.

Самому методу исследования - Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA) Touchpoints - можно доверять: его используют регулярно с 1995 года. Этот метод - в основе важнейших исследований рынка в Германии: данные считаются репрезентативными примерно для 70 миллионов жителей Германии. Но включение в опрос тех, кто не владеет, а мечтает о Porsche, явно искажает статистику.

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