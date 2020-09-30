В Германии на 3D-принтере печатают первый жилой дом из бетона (фото)

Беккум • О том, что уже в ближайшем будущем многие вещи мы сможем печатать дома на 3D-принтерах, футурологи и инженеры говорят уже давно. Сейчас дело дошло до самих… домов. Как видим на фотографиях немецкого информационного агентства dpa, первый такой дом в Германии как раз печатают в городе Беккуме в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Что нам стоит дом построить? Напечатаем - и жить!

Для печати стен двухэтажного дома на одну семью общей площадью 160 квадратных метров используется специальный бетон. Каждый слой не превышает нескольких сантиметров.

В целом применение таких 3D-принтеров должно не только ускорить процесс возведения объектов, но и способствовать экономии строительных материалов и прочих ресурсов. Впрочем, выводы на этот счет делать пока еще рано.

Финансовую поддержку в размере 200 тысяч евро этому пилотному проекту оказывают земельные власти Северного Рейна - Вестфалии, чтобы выяснить экономические и практические аспекты для возможного широкого применения новой технологии. Ранее такие дома уже были созданы в нескольких странах, в частности, в США и Бельгии. Системы разных производителей уже фактически готовы к запуску в серийное производство.

Для реализации такого первого проекта в Германии потребовалось получить много разных разрешений и провести проверку материалов на соответствие действующим законодательным нормам и требованиям.

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