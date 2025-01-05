В Германии из-за непогоды отменены десятки авиарейсов

В аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена и Берлина из-за снегопада и ледяного дождя аннулировали более 180 рейсов. Непогода привела также к отменам и задержкам рейсов поездов.

Снегопад и ледяной дождь привели в воскресенье, 5 января, к перебоям в работе транспорта в целом ряде регионов Германии. Так, в аэропорту Франкфурта-на-Майне были отменены 120 из 1090 вылетов и посадок самолетов, запланированных на этот день, передает издание Bild.

В аэропорту Мюнхена отменили 35 рейсов, в аэропорту Берлин-Бранденбург - 30, передает агентство dpa. Сообщается также, что в аэропорту Штутгарта вылет нескольких рейсов был задержан из-за необходимости чистить самолеты ото льда.

Зафиксированы также перебои в работе железнодорожного транспорта, особенно в районе Франкфурта-на-Майне. Несколько рейсов здесь отменили, другие поезда следовали с опозданием до 30 минут, сообщили в компании Deutsche Bahn.

Хаос на автотрассах

Власти Нижней Саксонии, Мекленбурга - Передней Померании, Шлезвиг-Гольштейна, Тюрингии, Гамбурга и Бремена сообщили об участившихся из-за гололеда дорожно-транспортных происшествиях. Только в районе города Брауншвейга за ночь произошло более 110 ДТП, передает dpa. В полицейском управлении Нойбранденбурга зарегистрировано более 80 аварий.

В Тюрингии и Саксонии из-за гололеда тоже произошло больше аварий. В основном они привели к незначительным травмам.

Сообщения об участившихся ДТП приходят и из других частей ФРГ. Так, на автомагистрали между Гамбургом и Бременом в аварию попали три грузовика и легковой автомобиль. При этом получили травмы четыре человека. А в городе Зельб на севере Баварии автомобиль занесло на скользкой дороге перед железнодорожным переездом, и он врезался в проходивший поезд. Никто не пострадал.