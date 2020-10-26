 В Германии и Италии прошли обыски по делу против итальянской мафии | Новости из Германии о Германии | DW | 05.05.2021

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Германия

В Германии и Италии прошли обыски по делу против итальянской мафии

Около 800 сотрудников правоохранительных органов ФРГ и Италии провели порядка 80 обысков в двух странах по делу о наркоторговле и уклонении от уплаты налогов.

Обыски в Германии против итальянской мафии (фото из архива)

Обыски в Германии против итальянской мафии (фото из архива)

В Германии и Италии завершилась крупномасштабная операция, направленная против группировки, связанной с калабрийской мафией. Утром в среду, 5 мая, были проведены обыски более чем 80 объектов в двух странах и задержаны несколько человек, подозреваемых в связях с калабрийской группировкой "Ндрангета", сообщила прокуратура в Констанце и главное полицейское управление в Равенсбурге. 

Расследование продолжалось три года

В операции "Платина", проведенной по итогам продолжавшихся около трех лет расследований, участвовали около 800 сотрудников правоохранительных органов. В Германии было произведено 46 обысков в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Гессен, в Италии - 41 обыск в областях Пьемонт, Калабрия и Сардиния.

По данным прокуратуры в Равенсбурге, в Германии были выданы ордеры на арест трех человек, задержан один из них. В Италии в общей сложности было выдано 30 ордеров на арест, задержаны несколько человек. Кроме того, были изъяты носители информации, документы, телефоны, наркотики, наличные деньги, ценности на сумму не менее 6 миллионов евро.

Контрабанда наркотиков и уклонение от уплаты налогов

Задержанным, среди прочего, вменяется в вину незаконный оборот наркотиков и контрабанда нескольких сотен килограммов кокаина из Нидерландов в Италию. Кроме того, в ФРГ группировку обвиняют в крупномасштабном уклонении от уплаты налогов в ходе поставок продуктов из Италии итальянским ресторанам и магазинам по всей Германии.

Ранее стало известно о расследовании итальянских властей в отношении сети наркоторговцев "Ндрангета", которая осуществляет противозаконные операции в том числе на территории Германии. Операцией против мафиозной группировки руководит прокуратура в Турине. По ее данным, обыски также проведены в Румынии и Испании.

Основанная в 1897 году и базирующаяся в Калабрии "Ндрангета" является одной из наиболее могущественных мафиозных группировок в мире и уже долгое время осуществляет деятельность, в том числе, на территории ФРГ. Преступная организация, в рядах которой состоят около 10 тысяч человек, занимает доминирующее положение в международной торговле наркотиками. Кроме того, она занимается торговлей оружием и отмыванием денег, а также действует в строительном секторе и других отраслях экономики.

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    Автор: Екатерина Венкина


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