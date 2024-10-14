В Германии фиксируют рост активности спецслужб России

По оценке представителей служб безопасности, акты диверсии, выполняемые в Европе по заказу РФ, направлены на то, чтобы помешать Западу поддерживать Украину.

Власти Германии фиксируют усиление активности российских спецслужб, следует из интервью главы МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), обнародованного в деловой газете Handelsblatt в понедельник, 14 октября. "Мы видим, что путинский режим становится все более агрессивным", - заявила она в этой связи. Позже по ходу беседы министр отметила, однако, что российские разведслужбы оказались ослаблены в Германии благодаря высылке из страны целого ряда агентов РФ.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

По словам Фезер, германские службы безопасности "задействуют неимоверные ресурсы, чтобы защитить нашу страну (Германию. - Ред.) от угрозы российского шпионажа, актов диверсии и кибератак". Так, несколько месяцев назад, рассказала МВД ФРГ, удалось предотвратить в стране готовящиеся по заданию Москвы атаки с использованием взрывчатки. Целью этих атак было помешать оказанию Германией военной помощи Украине, уточнила собеседница Handelsblatt.

Интервью опубликовано к началу пленарного заседания парламента Германии - бундестага с участием руководителей немецких спецслужб.

В ФРГ не исключают актов диверсии с участием ГУ ГШ ВС РФ

Вице-председатель комитета бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) также считает "в высшей степени вероятным", что спецподразделение 29155 Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГУ ГШ ВС РФ - военная разведка России, ранее известная как ГРУ) активно действует и на территории Германии. "Поэтому вероятны акты диверсии и целенаправленные покушения на убийство", - указал политик в беседе с Handelsblatt.

По оценке Кизеветтера, российская военная разведка несет ответственность за ряд актов диверсии в Европе. Эту информацию, как пишут журналисты, им подтвердили также источники в службах безопасности Германии.

Один из источников уточнил в беседе с изданием, что российская военная разведка усиленно занимается дезинформацией и шпионажем, а также ведет деятельность, направленную на то, чтобы подорвать доверие граждан к германскому государству.

Российские спецслужбы используют "одноразовых шпионов"

Отмечается, что при организации диверсий российская сторона нередко прибегает к "агентам низового уровня", или "одноразовым шпионам". Речь идет о молодых людях, имеющих корни в СССР, поддерживающих политику российского государства и желающих быстро заработать. "Эти диверсанты, завербованные через социальные сети или мессенджеры типа Telegram и не имеющие спецподготовки агентов, - часть гибридной войны против Запада", - говорится в публикации.

Задачей "одноразовых шпионов" является нанесение на стены антиукраинских лозунгов или свастик. За фото, подтверждающее результат, злоумышленники получают по 5-10 евро, указано в статье.

Ранее, 8 октября, глава разведывательной службы Великобритании MI-5 Кен Маккаллум заявил , что в связи с масштабной поддержкой Украины, Британия должна быть готова к тому, что "российский режим" будет устраивать акты агрессии на ее территории. "В частности, ГРУ (ГУ ГШ ВС РФ. - Ред.) выполняет постоянную миссию по созданию хаоса на британских и европейских улицах: мы видели поджоги, диверсии и многое другое. Опасные действия, совершаемые со все большим безрассудством. И эффект от них прямо противоположен тому, что задумало российское государство, а именно: усиление оперативной координации с партнерами в Европе и за ее пределами", - заявил он, выступая в Лондоне.