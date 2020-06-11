Красное великолепие. В Германии цветут маки (фото)

Немецкие маки

В Германии сейчас повсюду цветут маки: на обочинах дорог, на полях, перед домами, на балконах, в парках, а также в других местах, порой самых неожиданных. В большинстве случаев речь идет об очень популярном и распространенном декоративном виде - маке самосейке (нем. Klatschmohn).