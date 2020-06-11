 Красное великолепие. В Германии цветут маки (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 22.06.2021

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По Германии

Красное великолепие. В Германии цветут маки (фото)

Эти фотографии сделаны в июне в разных местах Германии, но на всех - алые маки, дружно цветущие здесь повсюду (вместе с васильками и ромашками).

Маки и васильки на поле в бранденбургском районе Одер-Шпре

Маки и васильки на поле в бранденбургском районе Одер-Шпре

Одер-Шпре /  Клюц /  Равенсбург /  Прихсенштадт • Хотя бы раз за лето собрать и паказать фотографии цветущих в Германии алых маков - почетная и одна из самых любимых наших сезонных обязанностей.

И смотреть приятно, и пчелам хорошо!

Мак-самосейка около города Клюц в земле Мекленбург - Передняя Померания

Мак-самосейка около города Клюц в земле Мекленбург - Передняя Померания

Маки, васильки и ромашки в Бранденбурге

Маки, васильки и ромашки в Бранденбурге

Алые маки около Равенсбурга в Баден-Вюртемберге

Алые маки около Равенсбурга в Баден-Вюртемберге

Поле около баварского города Прихсенштадт

Поле около баварского города Прихсенштадт

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  • Гамбург

    Немецкие маки

    В Германии сейчас повсюду цветут маки: на обочинах дорог, на полях, перед домами, на балконах, в парках, а также в других местах, порой самых неожиданных. В большинстве случаев речь идет об очень популярном и распространенном декоративном виде - маке самосейке (нем. Klatschmohn).

  • Якобсдорф

    Немецкие маки

    Эта фотография сделана в бранденбургском регионе Якобсдорф, где кроме красных маков на этом зерновом поле также дружно цветут синие васильки.

  • Якобсдорф

    Немецкие маки

    Так они выглядят при ближайшем рассмотрении, а для следующего кадра поднимемся над таким же полем повыше, но в другом месте...

  • Биген

    Немецкие маки

    Здесь около бранденбургского Бигена красно-сине-зеленую палитру дополняют белые ромашки.

  • Гермероде

    Немецкие маки

    Однако прежде, чем продолжить любоваться маками самосейками в разных уголках Германии, заглянем в гессенский Гермероде, где под тщательным надзором возделывают снотворный мак (нем. Schlafmohn).

  • Гермероде

    Немецкие маки

    Выращивать снотворный мак здесь начали в 2010 году, получив разрешение Федерального агентства по контролю за оборотом опиатов. Семена используются для получения макового масла и производства кондитерских изделий. Поля стали местной достопримечательностью. Посмотреть на цветение этих полей за сезон приезжают около 25 тысяч туристов.

  • Фалькенхагена

    Немецкие маки

    Теперь же вернемся к макам, которые имеют полное право расти и цвести без особых разрешений. Эта фотография была сделана около бранденбургского Фалькенхагена.

  • Ландсхут

    Немецкие маки

    Маковое поле в окрестностях баварского Ландсхута.

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Немецкие маки

    Один мак среди ромашек пророс на поле в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Бавария

    Немецкие маки

    Покрытое утренней росой ячменное поле в Баварии.

  • Хиддензе

    Немецкие маки

    Около маяка на балтийском острове Хиддензе в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Нижняя Саксония

    Немецкие маки

    Цветущие маки в Нижней Саксонии.

  • Висмар

    Немецкие маки

    Красный мак посреди фацелий около Висмара в Мекленбурге - Передней Померании. Немецкие фермеры используют фацелии в качестве промежуточной культуры - в частности, для повышения плодородия и структуры почвы, а сами эти цветы также являются прекрасными медоносами.

  • Барним

    Немецкие маки

    Серые журавли над зерновым полем экологического хозяйства в бранденбургском районе Барним.

  • Ганновер

    Немецкие маки

    Красный мак после дождя в частном саду в Ганновере - столице Нижней Саксонии.

  • Кранцберг

    Немецкие маки

    Маковое поле в баварском Кранцберге.

  • Нойфарн

    Немецкие маки

    Темные тучи над зерновым полем в баварском районе Нойфарн. Но чтобы не заканчивать на тревожной ноте…

  • Маки в тумане

    Немецкие маки

    … полюбуемся вполне импрессионистскими маками в тумане на одном из бескрайних рапсовых полей в Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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