Красное великолепие. В Германии цветут маки (фото)

Эти фотографии сделаны в июне в разных местах Германии, но на всех - алые маки, дружно цветущие здесь повсюду (вместе с васильками и ромашками).
Одер-Шпре / Клюц / Равенсбург / Прихсенштадт • Хотя бы раз за лето собрать и паказать фотографии цветущих в Германии алых маков - почетная и одна из самых любимых наших сезонных обязанностей.
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