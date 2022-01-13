Канцлер ФРГ Шольц подчеркнул важность дипломатии в отношениях с Россией

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По мнению канцлера ФРГ, угроза войны в Европе не уменьшилась из-за переговоров с РФ на различных уровнях. Шольц призвал ясно показать России, что ей придется заплатить высокую цену в случае вторжения в Украину.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной подчеркнул важность дальнейшего использования всех переговорных каналов с Москвой. России нужно ясно дать понять, что "придется заплатить высокую цену, если дойдет до военных действий", сказал он после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Берлине в четверг, 13 января.
При этом Шольц подчеркнул, что параллельно важно использовать все переговорные каналы, чтобы "открывать перспективы для построения Европы с общей архитектурой безопасности", поскольку речь, по его словам, идет именно об этом. "Мы хотим совместную безопасность", - указал канцлер, отметив, что это обязательно включает в себя и территориальную целостность государств.
Олаф Шольц констатировал, что угроза войны из-за конфликта вокруг Украины не уменьшилась, несмотря на начало переговоров на различных уровнях. Он сказал, что очень тесно сотрудничает по вопросам европейской безопасности с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock).
В ближайший вторник, 18 января, Бербок посетит Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Для Лаврова, который уже 18 лет возглавляет МИД РФ, это станет первой встречей с представительницей германской партии "зеленых".
Темой переговоров станут германо-российские отношения, которые в последнее время резко ухудшились из-за заказного убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд в Берлине, вынося приговор по этому делу гражданину России, обвинил Москву в "государственном терроризме".
В четверг Глава МИД ФРГ Бербок заявила на встрече министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза во французском Бресте, что Европа должна сыграть важную роль в урегулировании конфликта вокруг Украины. "Это особенно важно, поскольку здесь затронуты исконные интересы ЕС", - подчеркнула она.
При этом Бербок отметила, что Евросоюзу нужен "стратегический компас" в отношениях с такими автократическими государствами, как Россия. "Если Европа проводит общий курс и действует единым фронтом, она является тяжеловесом - если же она действует разобщенно, то выступает в более низкой весовой категории"", - сказала министр.
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