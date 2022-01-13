 Канцлер ФРГ Шольц подчеркнул важность дипломатии в отношениях с Россией | Новости из Германии о Германии | DW | 13.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Канцлер ФРГ Шольц подчеркнул важность дипломатии в отношениях с Россией

По мнению канцлера ФРГ, угроза войны в Европе не уменьшилась из-за переговоров с РФ на различных уровнях. Шольц призвал ясно показать России, что ей придется заплатить высокую цену в случае вторжения в Украину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вступает в германском бундестаге

Олаф Шольц в германском бундестаге

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной подчеркнул важность дальнейшего использования всех переговорных каналов с Москвой. России нужно ясно дать понять, что "придется заплатить высокую цену, если дойдет до военных действий", сказал он после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Берлине в четверг, 13 января.

При этом Шольц подчеркнул, что параллельно важно использовать все переговорные каналы, чтобы "открывать перспективы для построения Европы с общей архитектурой безопасности", поскольку речь, по его словам, идет именно об этом. "Мы хотим совместную безопасность", - указал канцлер, отметив, что это обязательно включает в себя и территориальную целостность государств.

Олаф Шольц констатировал, что угроза войны из-за конфликта вокруг Украины не уменьшилась, несмотря на начало переговоров на различных уровнях. Он сказал, что очень тесно сотрудничает по вопросам европейской безопасности с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock).

Глава МИД ФРГ Бербок нанесет визит в Россию

В ближайший вторник, 18 января, Бербок посетит Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Для Лаврова, который уже 18 лет возглавляет МИД РФ, это станет первой встречей с представительницей германской партии "зеленых".

Темой переговоров станут германо-российские отношения, которые в последнее время резко ухудшились из-за заказного убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Суд в Берлине, вынося приговор по этому делу гражданину России, обвинил Москву в "государственном терроризме".

В четверг Глава МИД ФРГ Бербок заявила на встрече министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза во французском Бресте, что Европа должна сыграть важную роль в урегулировании конфликта вокруг Украины. "Это особенно важно, поскольку здесь затронуты исконные интересы ЕС", - подчеркнула она.

При этом Бербок отметила, что Евросоюзу нужен "стратегический компас" в отношениях с такими автократическими государствами, как Россия. "Если Европа проводит общий курс и действует единым фронтом, она является тяжеловесом - если же она действует разобщенно, то выступает в более низкой весовой категории"", - сказала министр.

Смотрите также:

  • Инфографика - ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Infografik Bildergalerie Sowjetunion 3 NEU! RU

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

  • Инфографика - страны Восточного партнерства в ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

  • Инфографика - визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 17:57

Вооруженный конфликт в Европе реален - генсек НАТО после переговоров с РФ. "DW Новости" (12.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Россия и США: каковы итоги переговоров по Украине в Женеве? (11.01.2022)  

Как "ультиматум" Путина восприняли на Западе (22.12.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Гражданство Абрамовича: что отвечают в Португалии на критику Навального  

СМИ узнали о просьбе США к ФРГ конфисковать "самолет Пригожина"  

Из большого спорта - в изгнание: белорусские атлеты о жизни за границей  