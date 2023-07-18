В Гамбурге обезвредили британскую бомбу

В тех регионах Германии, которые активно подвергались бомбардировкам во время Второй мировой войны, до сих пор в земле можно найти неразорвавшиеся снаряды.

Около 5000 человек были эвакуированы в Гамбурге вечером 17 июля из района обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. . Неразорвавшийся снаряд нашли строители. Людей временно разместили в помещении школы, расположенной неподалеку. Вернуться в свои дома они смогли только под утро вторника, 18 июля, сообщает агентство dpa. На всю операцию ушло 13 часов - саперы никак не могли подцепить снаряд и извлечь его из земли.

Неразорвавшиеся авиабомбы в Германии

В тех регионах Германии, которые активно подвергались бомбардировкам в ходе Второй мировой войны, до сих пор в земле можно найти неразорвавшиеся снаряды. Это относится прежде всего к крупным городам и районам, которые считались стратегически важными в военное время. Как предполагают эксперты, по всей стране в земле остаются от 100 до 300 тысяч тонн снарядов разной величины и мощности, сообщает медиакомпания ARD. Ежегодно в Германии обезвреживают сотни бомб. На эти цели даже выделяется отдельный бюджет.

Эту бомбу нашли и обезвредили в Берлине 5 июля этого года Фото: Dominik Totaro/dpa/picture alliance

Некоторые неразорвавшиеся снаряды лежат прямо на поверхности, другие - в нескольких метрах под землей. Бомбы очень часто обнаруживают случайно - во время строительных или полевых работ. Любой, кто найдет неразорвавшийся снаряд, должен незамедлительно сообщить об этом в полицию, которая затем уведомит бригаду специально обученных специалистов по обезвреживанию - эти службы работают в Германии круглосуточно. Территорию вокруг места, где найдена крупная бомба, оцепляют, местных жителей эвакуируют. Техники-саперы извлекают снаряд и увозят его на спецтехнике.

Большая часть находок - небольшие снаряды. Однако и крупные находят регулярно. Так, на прошлой неделе, 13 июля, в берлинском районе Марцан нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую бомбу. Эвакуировать пришлось 15 тысяч человек, в операции участвовали около 350 сотрудников правоохранительных органов. По данным полиции, берлинские специалисты выезжают в районы обнаружения неразорвавшихся боеприпасов или авиабомб в среднем примерно два-три раза в сутки.

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