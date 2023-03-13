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Аэропорт Гамбурга во время забастовки сотрудников в 2019 году
Аэропорт ГамбургаФото: picture-alliance/dpa/A. Heimken
ОбществоГермания

В Гамбурге бастуют сотрудники аэропорта

Александра Иванова
25 мин. назад

Ожидается, что 13 марта в аэропорту Гамбурга будут отменены все 123 запланированных вылета и как минимум 50 из запланированной 121 посадки.

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В аэропорту Гамбурга вечером в воскресенье, 12 марта, началась предупредительная забастовка сотрудников наземных служб, сообщил секретарь профсоюза Ver.di Ларс Штуббе (Lars Stubbe) в интервью агентству dpa. Ожидается, что 13 марта в аэропорту будут отменены все 123 запланированных вылета и как минимум 50 из запланированной 121 посадки, многие рейсы будут проведены с опозданиями.

Кроме того, из-за забастовки пассажиры, вылетающие 14 марта, не смогут зарегистрироваться на рейс заранее, вечером 13 марта. Пассажиров, чьи рейсы затронула стачка, руководство аэропорта попросило не приезжать в него.

Забастовка, к участию в которой Verdi призвал около 2000 сотрудников аэропорта, продлится до вечера 13 марта. По оценке dpa, ее последствия могут затронуть десятки тысяч авиапассажиров, учитывая, что сейчас в школах Гамбурга весенние каникулы.

Тарифный конфликт в сфере общественных служб

Профсоюз Ver.di  требует повысить на 10,5 процента и как минимум на 500 евро в месяц зарплаты сотрудников общественных служб федерального и коммунального уровней. В свою очередь работодатели предлагают провести в два этапа постепенное повышение зарплат на 5 процентов и обеспечить однократные выплаты сотрудникам в объеме 2500 евро.

Третий этап переговоров сторон должен пройти в Потсдаме с 27 по 29 марта.

11 марта на фоне отсутствия компромисса в тарифных переговорах профсоюз Ver.di призвал к забастовкам сотрудников ряда аэропортов на севере Германии. Ожидается, что, кроме Гамбурга, стачки затронут аэропорты Берлина, Ганновера и Бремена.

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