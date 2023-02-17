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Забастовка в аэропортах
Фото: Christoph Reichwein/dap/picture alliance
ПолитикаГермания

В Германии бастуют аэропорты

Сергей Ромашенко
19 мин. назад

От масштабной предупредительной забастовки страдают сотни тысяч пассажиров. Объединение аэропортов ADV назвало происходящее беспрецедентной эскалацией трудового конфликта.

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В Германии утром в пятницу, 17 февраля, началась забастовка аэропортов, приведшая к масштабному параличу воздушного сообщения в стране. Стачка началась ночью в аэропорту Ганновера - единственном из семи участвующих в конфликте аэропортов, которому разрешена работа в ночное время. По сообщению профсоюза Ver.di, ганноверский аэропорт фактически прекратил работу. Организаторы забастовки намерены по возможности предотвратить все полеты и в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Штутгарта, Бремена, Гамбурга и Дортмунда.

По оценкам объединения аэропортов ADV, из-за отмены 2340 рейсов пострадают почти 300 тысяч пассажиров. Объединение назвало происходящее беспрецедентной эскалацией трудового конфликта. Один только авиаконцерн Lufthansa был вынужден отменить около 1300 рейсов. Новые отмены произошли фактически сразу после масштабного компьютерного сбоя в аэропортах, который был устранен только 15 февраля.

Требования бастующих

Работники госсектора в Германии в настоящее время проводят забастовки не только в аэропортах, пытаясь добиться улучшения условий труда. На 17 февраля запланированные массовые акции трудящихся в поддержку своих требований.

Ver.di добивается для 2,5 млн своих членов повышения зарплаты на 10,5 процента и единовременной выплаты в размере 500 евро. Срок действия трудового соглашения должен составить 12 месяцев. Работодатели отвергают эти требования. Следующий раунд переговоров назначен на 22-23 февраля в Потсдаме.

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