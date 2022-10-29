В ФРГ бастуют металлурги и работники электропромышленности

Профсоюз IG Metall добивается повышения зарплат работников металлургической и электропромышленности на 8% на 12-месячный срок. Три раунда переговоров закончились безрезультатно.

В Германии по инициативе профсоюза IG Metall в ночь на субботу, 29 октября, начались предупредительные забастовки работников ряда предприятий металлургии и электропромышленности. Ранее три раунда переговоров профсоюза с объединениями работодателей, проходившие на региональных уровнях, не принесли желаемых результатов.

Сообщается, что стачки, которые продлятся несколько часов, проходят на шести предприятиях в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В их числе - компания apt Extrusions из города Монхайм-на-Рейне, занимающаяся обработкой металла, фирма Thyssenkrupp Hohenlimburg в Хагене, а также завод по производству бытовой техники Miele в Билефельде.

В земле Нижняя Саксония в забастовке участвуют работники компании Clarios Varta Hannover GmbH в Ганновере и предприятия Lear Corporation GmbH в городе Берзенбрюк. В земле Баден-Вюртемберг приостановить работу намерен персонал фирмы Kolbenschmidt, которая поставляет комплектующие для автомобильной промышленности.

В общей сложности в забастовках, по данным профсоюза IG Metall, участвуют несколько сотен человек.

Требования профсоюзов

Профсоюз IG Metall требует повышения зарплат 3,9 млн работников металлургической и электроиндустрии на 8 процентов на 12-месячный срок. Это - самое высокое требование профсоюзов в этой отрасли с 2008 года. Работодатели в свою очередь предложили единоразовые выплаты в размере 3000 евро и повысить зарплаты сроком на 30 месяцев на пока не указанную ими сумму.

Следующий раунд переговоров запланирован на 8 ноября. По словам главы IG Metall Йорга Хоффмана (Jörg Hoffman), до тех пор будут проходить лишь предупредительные забастовки длительностью по нескольку часов.

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