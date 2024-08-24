В ФРГ задержан подозреваемый в нападении в Золингене

Немецкая полиция задержала "реального подозреваемого" в связи с нападением с ножом на посетителей фестиваля в Золингене, в результате которого погибли три человека. О задержании подозреваемого вечером в субботу, 24 августа, сообщил телеканалу ARD министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul).

По словам политика, мужчина сдался властям и был отправлен на допрос. "Человек, которого мы на самом деле искали весь день, сейчас находится под стражей", - заявил Ройль. Он отметил, что хотя в отношении задержанного имеются не только подозрения, но и "улики", пока рано говорить о том, можно ли назвать операцию "успешной".

Министр не привел подробностей задержания. По данным изданий Bild и Der Spiegel, предполагаемый нападавший, одежда которого "была грязной и запачканной кровью", сам сдался полицейскому патрулю. Der Spiegel указывает, что это 26-летний сириец, приехавший в Германию в конце 2022 года и подавший в стране заявление о предоставлении убежища. Ранее он не попадал в поле зрения немецких служб безопасности, отмечает издание. В МВД Северного Рейна-Вестфалии не стали комментировать эти сообщения.

До появления сообщений о задержании подозреваемого полиция провела операцию в одном из общежитий для беженцев в городе. Рейду предшествовало задержание 15-летнего юноши из Кыргызстана, также проживавшего в общежитии для беженцев.

Полицейские не уточняют, идет ли речь об одном и том же общежитии, однако, по информации журнала Der Spiegel, юноша из Кыргызстана мог общаться с непосредственным исполнителем атаки. Его предположительный разговор с преступником услышали две женщины, которые сообщили об этом в полицию.

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Золингене

Ранее 24 августа террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на посетителей городского фестиваля в Золингене.

В заявлении, размещенном на исламистском пропагандистском портале "Амак", утверждается, что нападавший якобы был членом ИГ и совершил атаку из "мести за мусульман в Палестине и других странах".

Правоохранительные органы Германии также заявляли, что допускают террористические мотивы преступления.

Мужчина напал с ножом на людей на фестивале в день города

24 августа, в разгар "Фестиваля разнообразия", приуроченного к 650-летию Золингена, на одной из центральных площадей города на участников праздника напал неизвестный с ножом.

В результате нападения погибли три человека, еще восемь получили ранения, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Преступнику удалось скрыться с места трагедии неопознанным. В городе были отменены дальнейшие массовые мероприятия.