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В ФРГ задержан гражданин США по обвинению в шпионаже на КНР

Екатерина Венкина
7 ноября 2024 г.

По версии следствия, гражданин США Мартин Д. работал на американские ВС в Германии и хотел передать секретные сведения спецслужбе Китая.

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Человек с биноклем
Фото: Kai Remmers/dpa/picture alliance

Федеральная прокуратура Германии задержала гражданина США Мартина Д. по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщили в офисе Генпрокурора ФРГ. Ордер выдан следственным судьей Федеральной судебной палаты 30 октября.

Гражданин США задержан во Франкфурте-на-Майне

Задержание произведено Федеральным ведомством по уголовным делам во Франкфурте-на-Майне. В квартире обвиняемого также проводится обыск.

Мартин Д. до недавнего времени работал на вооруженные силы (ВС) США в Германии. По версии следствия, в 2024 году он связался с китайскими правительственными учреждениями и предложил передать секретные данные американских военных одной из спецслужб КНР. Сведения он собрал в ходе своей службы в ВС США, считает Федеральня прокуратура.

Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Федеральным ведомством по защите конституции.

Следственный судья до конца дня 7 ноября примет решение об избрании меры пресечения для задержанного в виде заключения под стражу.

Не первый случай шпионажа в пользу КНР в Германии

В этом году уже были арестованы два человека, которые, как утверждается, шпионили в Германии в пользу Китая. В апреле Федеральная прокуратура арестовала в Дрездене гражданина Германии Цзянь Г., бывшего сотрудника депутата Европарламента от АдГ Максимилиана Краха ( Maximilian Krah). Сообщается, что он передавал китайским спецслужбам информацию о переговорах и решениях в Европейском парламенте. Его также подозревают в слежке за китайскими оппозиционерами в Германии.

В начале октября в Лейпциге была арестована китаянка Яки Х., которая, как утверждается, предоставила Цзян Г. информацию о транспортировке вооружений. По данным Федеральной прокуратуры, она работала в компании, предоставляющей услуги в области логистики, в том числе в аэропорту Лейпциг/Галле. В рамках этой работы она якобы предоставить Цзян Г. информацию о рейсах, грузах и пассажирах аэропорта в период с середины августа 2023 года по середину февраля 2024 года. Переданная информация касалась, в частности, перевозки вооружений, а также людей, связанных с немецким оборонным предприятием, сообщили журналистам после ареста.

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