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Китаянка арестована в Лейпциге по подозрению в шпионаже

Олег Соколенко
1 октября 2024 г.

В Лейпциге арестована китаянка, подозреваемая в работе на спецслужбы КНР. Она передавала информацию Цзяню Г. - бывшему помощнику депутата от "Альтернативы для Германии" Максимилиана Кра, заявила прокуратура ФРГ.

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В аэропорту Лейпциг/Галле (фото из архива)
В аэропорту Лейпциг/Галле (фото из архива)Фото: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Федеральная прокуратура Германии во вторник, 1 октября арестовала в Лейпциге китаянку Яци С., подозреваемую в работе на спецслужбы КНР, передает агентство AFP. По данным следствия, Яци С. была сотрудницей логистической компании, работала в аэропорту Лейпциг/Галле и передавала информацию Цзяню Г. - бывшему помощнику депутата Европейского парламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра (Maximilian Krah).

Передаваемые ею сведения касались, в частности, перевозки военной техники и перелетов людей, связанных с немецкой оборонной компанией, сообщили в прокуратуре. Подробности не раскрываются.

Яци С. доставили к следственному судье, который ознакомил ее с ордером на арест и распорядился. На ее рабочем месте и в ее жилье прошли обыски.

Экс-помощника депутата от АдГ подозревают в работе на разведку КНР

Цзяня Г. задержали в Дрездене в конце апреля. Его жилье также обыскали. Генеральный прокурор ФРГ заявил, что экс-помощник евродепутата Кра является "сотрудником китайской спецслужбы" и что в январе нынешнего года он передал "своему заказчику из разведывательных органов информацию о переговорах и решениях в Европейском парламенте". Кроме передачи служебной информации из ЕП он по заданию разведслужбы занимался слежкой за китайскими оппозиционерами в Германии, утверждает генпрокуратура.

Органы безопасности получили информацию о действиях Цзяня Г., более года отслеживая его общение. В частности, в одном из перехваченных сообщений мужчина, как сообщается, утверждал, что является сотрудником китайской разведслужбы уже 20 лет. В другом сообщении Г. говорил, что заплатил своему руководителю-евродепутату в общей сложности более 50 тыс. евро. Следователи предполагают, что деньги поступили не из собственных активов ассистента парламентария, а от китайской разведки.

Максимилиан Кра заявил, что не знал о подозрениях в адрес своего помощника. Против евродепутата от АдГ ведется предварительное расследование по подозрению в получении денег от России и в связи "с предполагаемыми выплатами Китая за его работу в качестве члена парламента". В его офисе в Европарламенте прошли обыски. На фоне разразившегося скандала руководство немецкой правопопулисткой партии исключило Кра из состава федерального правления АдГ и запретило ему выступать публично.

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