ФРГ усилит проверку госслужащих и сотрудников инфраструктуры

Правительство Германии утвердило законопроект по защите от шпионажа и диверсий. Планируется проверять сотрудников органов власти и объектов критической инфраструктуры, в том числе, их высказывания в соцсетях.

Правительство Германии приняло законопроект, укрепляющий защиту от шпионажа и диверсий в отношении государственных ведомств и критической инфраструктуры. Он предполагает более эффективные проверки сотрудников, в том числе, на предмет проблематичных заявлений в соцсетях, сообщило министерство внутренних дел ФРГ в среду, 9 октября.

Ведомства по защите конституции смогут проводить больше проверок в интернете по выявлению антиконституционных высказываний сотрудников государственных учреждений и компаний, имеющих значение для безопасности Германии.

Выявление лояльности конституции и уязвимости для иностранных спецслужб

В интернете, и особенно в соцсетях "зачастую можно найти важную информацию, которая позволяет всесторонне оценить надежную лояльность конституции", заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Кроме того, таким образом можно выявить возможную уязвимость госслужащих для иностранных спецслужб, отметил он далее.

Обязательные расширенные проверки будут касаться сотрудников важных для безопасности государства сферах, в том числе, руководства компаний по электроснабжению и федеральных органов власти - федеральных министерств, ведомства федерального канцлера и ведомства федерального президента.

Правительство ФРГ намерено снизить риски безопасности

Тем самым федеральное правительство принимает меры в связи с новыми угрозами безопасности, отметило МВД. Глава ведомства Нэнси Фезер (Nancy Faeser) пояснила, что угроза демократии посредством шпионажа и диверсий достигла "нового измерения". "Российская агрессия в Европе коренным образом изменила ситуацию в сфере безопасности. Помимо этого, Германия находится в центре внимания спецслужб других государств", - добавила она.

По словам министра, для снижения рисков безопасности Германия будет более тщательно проверять, кому она доверяет важные задачи и конфиденциальную информацию в государственном управлении и критической инфраструктуре.