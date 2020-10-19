 В ФРГ внезапно скончался зампред бундестага Томас Опперман | Новости из Германии о Германии | DW | 26.10.2020

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Германия

В ФРГ внезапно скончался зампред бундестага Томас Опперман

66-летний социал-демократ потерял сознание во время подготовки к телеинтервью. Ангела Меркель заявила, что потрясена внезапной кончиной Томаса Оппермана.

Томас Опперман

Томас Опперман

В Германии неожиданно скончался заместитель председателя бундестага Томас Опперман (Thomas Oppermann). 66-летний социал-демократический политик внезапно потерял сознание во время подготовки к передаче телеканала ZDF Berlin Direkt, в которой он должен был давать интервью в прямом эфире вечером в воскресенье, 25 октября.

Опперман готовился подключиться к эфиру телепередачи "Бундестаг и коронавирус" из Института имени Макса Планка в Гёттингене. Он внезапно упал во время первого сюжета передачи. Оппермана срочно госпитализировали в университетскую клинику Гёттингена, но спасти его не удалось.

Ведущие политики ФРГ заявили, что они глубоко потрясены случившимся. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), в частности, сказала, что она многие годы "ценила Оппермана как надежного и справедливого социал-демократического партнера в "больших коалициях". "Время остановилось. Наша страна потеряла знающего дело политика, бундестаг - выдающегося зампредседателя, а СДПГ - страстного и боевого товарища", - прокомментировал кончину Оппермана вице-канцлер ФРГ социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Карьера Томаса Оппермана

Уроженец Вестфалии юрист Томас Опперман стал депутатом бундестага в 2005 году. С 2013 по 2017 год он был главой фракции Социал-демократической партии Германии. Мандат от избирательного округа Гёттинген он выигрывал четыре раза подряд. В последнее время Опперман активно выступал за уменьшение депутатского корпуса бундестага и реформу законодательства о выборах в ФРГ.

До прихода в бундестаг Опперман с 1990 года являлся депутатом ландтага федеральной земли Нижняя Саксония. В 1998 году канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) пригласил Оппермана в федеральное правительства на пост министра по делам науки, где тот оставался до поражения СПДГ на выборах в 2003 году.

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    Автор: Александра Елкина


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