 В ФРГ ужесточат ограничения в связи с пандемией | Новости из Германии о Германии | DW | 21.12.2021

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Германия

В ФРГ ужесточат ограничения в связи с пандемией

Ужесточение ограничений на личные контакты вступит в силу с 28 декабря, договорились канцлер ФРГ и главы правительств федеральных земель.

Ограничения на рождественскойм базаре в Германии

Ограничения на рождественскойм базаре в Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и главы правительств федеральных земель во вторник, 21 декабря, договорились о новых мерах борьбы с пандемией. С 28 декабря в ФРГ в силу вступят в силу расширенные ограничения на контакты. Сделавшим прививку от коронавируса и переболевшим COVID-19 можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек.

В отношении непривитых продолжат действовать введенные ранее более строгие правила.

Новость дополняется.

Смотрите также:

  • Кристкиндлесмаркт

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    Самый известный в мире рождественский базар находится в Нюрнберге. Но все, что от него осталось в этом году, - яркая вывеска: Christkindlesmarkt. 26 ноября его должна была открыть 17-летняя Тереза в образе младенца Христа. Виртуально, чтобы не собирать толпы народу. Но из-за высокой заболеваемости все рождественские рынки в Баварии отменили. Кристкиндлесмаркт останется в 2021 году без посетителей.

  • Штрицельмаркт

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    Один из старейших рождественских базаров в мире - Штрицельмаркт - каждый год собирает в Дрездене более двух миллионов посетителей. В этом году он должен был открыться в 587-й раз. Но из-за растущих показателей заражаемости Саксония отменила все рождественские рынки.

  • Рождественский рынок в Штутгарте

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  • Рождественский базар на площади Жандарменмаркт в Берлине

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Берлинский базар пока работает

    Один из самых красивых берлинских рождественских базаров на площади Жандерменмаркт открыт с 22 ноября. Но вход сюда разрешен только при соблюдении правила 2G: посетитель должен иметь при себе сертификат либо о выздоровлении от COVID-19, либо о полной вакцинации. Детям и подросткам от 6 до 18 лет нужно предъявить отрицательный тест.

  • Рождественский базар в Гейдельберге

    Рождественские базары во власти коронавируса

    В Гейдельберге ждут посетителей

    С 18 ноября работает и рождественский базар в Гейдельберге - на городской площади в Старом городе. На этом рынке действует правило 3G: помимо вакцинированных и переболевших вход разрешен и при наличии отрицательного теста. Однако уютные улочки в центральной части города тоже ждут посетителей. Здесь можно выпить глинтвейн в более спокойной обстановке.

  • Рождественский базар в Дортмунде

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Под елкой в Дортмунде

    С 18 ноября открыт рождественский базар в Дортмунде. Здесь же была установлена самая большая елка в мире. Ее высота - 45 метров, вес - 40 тонн. 48 тысяч огоньков на ней дарят тепло и праздничную атмосферу посетителям. Гулять по базару и пить глинтвейн можно при соблюдении правила 2G.

  • Рождественский базар под сенью Кельнского собора

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Рождественский базар под сенью Кельнского собора

    В Кельне открылись сразу несколько рождественских рынков. Самый главный и наболее посещаемый - около главной достопримечательности города, Кельнского собора. Для посетителей действует правило 2G.

  • Рынок в квартале красных фонарей на улице Репербан в Гамбурге

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Самый фривольный рождественский базар - в Гамбурге

    Рынок в квартале красных фонарей на улице Репербан в Гамбурге начал работу 15 ноября. Ярмарка открыта для посетителей, которые могут предъявить сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий, что они переболели COVID-19.

  • Рождественский базар в Трире

    Рождественские базары во власти коронавируса

    Рождественский базар в Трире

    Этот рождественский рынок получил титул "Лучший рождественский базар Германии - 2021". Он открылся 19 ноября для всех, кто соблюдает правило 2G. Жители и гости Трира очень надеются, что базар продержится до Рождества - ведь по мере роста показателей заражаемости COVID-19 закрываются и рождественские рынки.

    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


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