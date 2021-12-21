В ФРГ ужесточат ограничения в связи с пандемией

Рождественские базары во власти коронавируса

Кристкиндлесмаркт в Нюрнберге уже отменен

Самый известный в мире рождественский базар находится в Нюрнберге. Но все, что от него осталось в этом году, - яркая вывеска: Christkindlesmarkt. 26 ноября его должна была открыть 17-летняя Тереза в образе младенца Христа. Виртуально, чтобы не собирать толпы народу. Но из-за высокой заболеваемости все рождественские рынки в Баварии отменили. Кристкиндлесмаркт останется в 2021 году без посетителей.