В ФРГ ужесточат ограничения в связи с пандемией

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Ужесточение ограничений на личные контакты вступит в силу с 28 декабря, договорились канцлер ФРГ и главы правительств федеральных земель.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и главы правительств федеральных земель во вторник, 21 декабря, договорились о новых мерах борьбы с пандемией. С 28 декабря в ФРГ в силу вступят в силу расширенные ограничения на контакты. Сделавшим прививку от коронавируса и переболевшим COVID-19 можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек.
В отношении непривитых продолжат действовать введенные ранее более строгие правила.
Новость дополняется.
Смотрите также: