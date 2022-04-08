Германия не готова к дальнейшим поставкам оружия Украине из запасов бундесвера

В Минобороны Германии не видят возможности продолжать поставки оружия Украине из имеющихся запасов бундесвера: в противном случае это может отразиться на обороноспособности вооруженных сил самой Германии. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в интервью газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в субботу, 9 апреля.

"Разумеется, все мы должны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Но что касается поставок оружия из запасов бундесвера, то тут, надо сказать честно, мы уже дошли до предела. Ведь армия должна и дальше быть в состоянии защищать страну и альянс", - указала она.

По словам Ламбрехт, на этом фоне ее министерство уже договорилось, что дальнейшие поставки вооружений в Украину будут осуществляться напрямую оборонной промышленностью. "В этом вопросе мы постоянно согласовываем наши действия с Украиной", - добавила политик.

Какие конкретно виды вооружений будут предоставлены Киеву, Ламбрех говорить отказалась, сославшись на просьбу своих украинских коллег.

О ядерном вооружении НАТО

Отвечая на вопрос о возможности Германии получить собственное ядерное оружие, Ламбрехт подчеркнула: "В (правящей. - Ред.) коалиции мы дали обязательство внести свой вклад в ядерное вооружение в рамках альянса. Именно поэтому было так важно решить вопрос о том, что придет на смену Tornado (реактивный самолет PA-Tornado, способный нести ракеты с ядерными боеголовками. - Ред.). Альянсу мы предоставляем самолеты, а не ядерное оружие".

Ранее Минообороны ФРГ сообщило, что закупит до 35 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, которые будут задействованы в рамках программы ядерного сдерживания НАТО Nuclear sharing - концепции, которая обеспечивает странам альянса, не имеющим собственного ядерного оружия, доступ к ядерным боеголовкам США.

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