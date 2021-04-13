 В ФРГ призывают Кремль внести ясность относительно маневров у границ Украины | Новости из Германии о России | DW | 18.04.2021

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Россия

В ФРГ призывают Кремль внести ясность относительно маневров у границ Украины

Уполномоченный правительства Германии по России назвал нынешние маневры ВС РФ на границе с Украиной самым масштабным перемещением российских войск со времени аннексии Крыма.

Украинский военный в Донбассе, апрель 2021 года

Украинский военный в Донбассе

На фоне роста напряженности, вызванного наращиванием Москвой военного присутствия у границ Украины, уполномоченный правительства Германии по России Йохан Затхофф (Johann Saathoff) в воскресенье, 18 апреля, призвал Кремль внести ясность относительно цели этих маневров. Одновременно с этим он посоветовал международному сообществу сохранять бдительность и внимательно наблюдать за развитием ситуации.

"То, что происходит сейчас на границе с Украиной, - очевидно, самое масштабное перемещение российских вооруженных сил со времени аннексии Крыма. Нам необходимо сохранять бдительность", - отметил эксперт в интервью газете Ostfriesen-Zeitung. "Наша главная цель - положить конец стрельбе и убийствам", - добавил Заатхофф.

Уполномоченный правительства Германии по России Йоханн Заатхофф (фото из архива)

Уполномоченный правительства ФРГ по РФ Йоханн Заатхофф

Комментируя отношения между Берлином и Москвой, политик отметил, что важную роль в этой области должна играть коммуникация. Это касается, например, ситуации с находящимся в заключении оппозиционным политиком Алексеем Навальным, убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Тиргартен и хакерских атак на компьютеры бундестага, подчеркнул уполномоченный правительства Германии по России.

Затхофф добавил, что он ведет активный диалог с французской стороной в поисках решения, которое позволит сохранить в России гражданское, демократическое общество.

Наращивание военного присутствия России на границе с Украиной

В начале апреля 2021 года в международных СМИ начали появляться сообщения о концентрации войск РФ на границе с Украиной. Позже Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих.

По оценке временной поверенной в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, Россия разместила в регионе от 15 до 25 тысяч солдат. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза выразил обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России.

Со своей стороны, Москва объясняет переброску войск к границе с Украиной проведением военных учений.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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