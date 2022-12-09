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МИД УкраиныФото: Ukrainian Foreign Ministry Press Service/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ появились подложные письма о наемничестве в Украине

Виталий Кропман
27 мин. назад

МИД в Киеве считает рассылку фейковых писем частью дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию украинской дипломатии и подрыв поддержки Украины Германией и ее гражданами.

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Консульство Украины в Дюссельдорфе не имеет ни малейшего отношения к распространяемым от его имени письмам, в которых жителям Германии предлагают за денежное вознаграждение присоединиться к "немецкому легиону украинской армии", якобы воюющему против России, заявило министерство иностранных дел в Киеве. "Указанные письма являются подделкой. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло", - написал в соцсети Facebook в пятницу, 9 декабря, официальный представитель министерства Олег Николенко.

В тексте послания потенциальным наемникам предлагается месячная зарплата в 5000 евро. В случае гибели в "боях за  освобождение Украины" их родственникам обещают выплатить 100 тысяч евро. Украинское дипломатическое ведомство рассматривает рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании, "которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан", отмечается в сообщении.

Как указал Олег Николенко, украинские консулы уже обратились в полицию ФРГ с просьбой провести расследование провокационной акции.

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