В ФРГ персоналу врачебных практик без прививки от ковида грозит увольнение

В Германии с середины марта 2022 года сотрудникам частных врачебных практик, а также учреждений по уходу за больными и немощными людьми, не имеющим свидетельства о вакцинации от SARS-CoV-2 или справки о недавно перенесенном заболевании COVID-19, будут грозить суровые последствия, вплоть до увольнения. Это следует из информационного бюллетеня Немецкого объединения домашних докторов (Deutscher Hausärzteverband). В понедельник, 17 января, на него обратили внимание издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Справку о вакцинации или о выздоровлении необходимо будет предоставить до 15 марта. Если сотрудники откажутся это сделать, Ведомство по делам здравоохранения может запретить им входить в практику или работать в ней, поясняется в бюллетене. "В таком случае, как правило, сотрудник лишается права на получение заработной платы", - указано далее.

Если сотрудник на протяжении долгого времени отказывается предоставлять документ о вакцинации или справку о перенесенном заражении, может встать вопрос об увольнении, предупреждают в объединении. Судя по информации на его сайте, подобная мера будет распространяться не только на медицинский персонал, но и на всех прочих сотрудников врачебных практик, как-то: уборщиков, кухонных работников, завхозов и транспортный персонал.

Штраф до 2500 евро за отказ прививаться

Отмечается, что владельцы частных врачебных практик должны проинформировать ведомство по делам здравоохранения, если их сотрудники не предоставят требующиеся документы. "Если по истечению уместного срока, документы так и не будут предоставлены, нужно рассчитывать на штраф в размере до 2500 евро", - информируют в профсоюзе домашних докторов.

По оценке федерального председателя организации Ульриха Вайгельдта (Ulrich Weigeldt), новые ограничения коснутся не многих. "Подавляющее число домашних докторов и персонала врачебных практик уже давно сделали прививку - как для того, чтобы защитить самих себя, так и ради пациентов", - подчеркивает он.

Обязательная вакцинация служащих бундесвера

Ранее, 16 января, еженедельник Der Spiegel опубликовал статью, из которой следует, что угроза увольнения из вооруженных сил Германии (бундесвера) нависла над десятками солдат отказывающихся прививаться от COVID-19.

Со ссылкой на источники издание пишет: "Согласно внутреннему списку министерства обороны, в настоящее время ведется от 50 до 60 процессов против военнослужащих, которые категорически отказались от вакцинации от COVID-19, несмотря на так называемое обязательство о прохождении необходимого лечения (Duldungspflicht)".

Для 180 000 солдат бундесвера с конца ноября 2021 года отказ делать прививку от коронавируса расценивается как неповиновение приказу, поясняет Der Spiegel. Поначалу за это полагается дисциплинарное взыскание. В конечном счете, однако, следствием отказа от вакцинации против SARS-CoV2 может стать увольнение из вооруженных сил.

По информации издания, сейчас в отношении нескольких солдат, которые проявили себя как "радикальные противники вакцинации", ведет расследование Служба военной контрразведки (MAD) .

Смотрите также:

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса Moderna: родом из университета Гарварда На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса У AstraZeneca - "оксфордская вакцина" Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса "Спутник V": самая первая регистрация В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса Sinovac: тихий конкурент из Китая Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса CureVac: принтер для вакцин от Tesla Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса Johnson&Johnson: достаточно одной дозы Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen. Автор: Андрей Гурков

