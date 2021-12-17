 В ФРГ партию Меркель возглавит ее главный соперник Фридрих Мерц | Новости из Германии о Германии | DW | 17.12.2021

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Германия

В ФРГ партию Меркель возглавит ее главный соперник Фридрих Мерц

Почти две трети членов ХДС желают видеть своим председателем экс-главу фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридриха Мерца. Мерц будет официально избран председателем христианских демократов на съезде партии в январе.

Кандидаты на пост председателя ХДС слева направо: Хельге Браун, Фридрих Мерц и Норберт Рёттген

Кандидаты на пост председателя ХДС слева направо: Хельге Браун, Фридрих Мерц и Норберт Рёттген

В Германии Христианско-демократический союз (ХДС) - партию многолетнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) - возглавит ее главный политический соперник - экс-глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц (Friedrich Merz). В поддержку 66-летнего политика высказалось абсолютное большинство членов партии - 62,1 процента, сообщил генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) в пятницу, 17 декабря, по результатам первого в истории ХДС внутрипартийного опроса.

Активность участников опроса составила 66,02 процента. Почти 400 тысяч членов ХДС впервые в его истории получили возможность участвовать в принятии предварительного решения по кандидатуре будущего председателя.

Фридрих Мерц теперь будет официально избран председателем Христианского-демократического союза на виртуальном съезде ХДС 21-22 января. Эксперты не сомневаются в том, что 1001 делегат съезда поддержат результаты партийного референдума. Затем избрание Мерца будет утверждено в ходе еще одного голосования членов ХДС по почте.

Убедительная победа над соперниками

Фридрих Мерц с большим отрывом победил своих соперников - эксперта ХДС по внешней политике Норберта Рёттгена (Norbert Röttgen) и бывшего главу Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Брауна (Helge Braun), которые получили соответственно 25,8 и 12,1 процента голосов.

Христианско-демократический союз избирает нового председателя после сокрушительного поражения ХДС на выборах в германский бундестаг 26 сентября. Блок христианских партий ХДС/ХСС тогда заручился поддержкой всего 24,1 процента избирателей (худший результат в его истории) и был вынужден перейти в оппозицию. Потерпевший поражение кандидат на пост канцлера Армин Лашет (Armin Laschet) объявил об уходе в отставку с поста председателя ХДС.

Рёттген и Мерц уже добивались избрания на пост председателя ХДС в начале года, но на съезде в январе 2021 года проиграли Армину Лашету.

Для Мерца - это уже третья попытка возглавить Христианско-демократический союз. После ухода с поста председателя ХДС Ангелы Меркель в декабре 2018 года, он проиграл спор за этот пост тогдашнему министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

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    Автор: Александра Елкина


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