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Объявление о добровольном ношении масокФото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance
ЗдоровьеГермания

В ФРГ отменили последние ограничения для борьбы с COVID-19

Екатерина Венкина
20 мин. назад

В Германии с 8 апреля перестало быть обязательным ношение масок посетителями врачебных практик, клиник и домов престарелых. Таким образом, отменены последние меры борьбы с SARS-CoV-2.

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В Германии спустя почти три года после начала пандемии отменили последние общенациональные ограничения для борьбы с COVID-19. С субботы, 8 апреля, перестало быть обязательным ношение масок посетителями врачебных практик, клиник и домов престарелых, передало агентство dpa.

Ранее постепенно снимались другие ограничения. Так, в общественном транспорт ношение масок было отменено 2 февраля.

Эксперт по вопросам здравоохранения из входящей в правительственную коалицию партии "Союз-90"/"зеленые" Янош Дамен (Janosch Dahmen) в свою очередь отметил: "Отмена требований по защите от пандемии, однако, не означает конец коронавируса". "Осторожность и тщательный мониторинг ситуации останутся императивом политики инфекционного контроля и в будущем", - добавил он.

"Мы успешно справились с пандемией в Германией, и притом с хорошим балансом", - заявил федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) 5 апреля в Берлине, официально подведя черту под всеми мерами борьбы с SARS-CoV-2.

Критику действий властей Лаутербах в своем выступлении в целом отверг. По мнению министра, в общих чертах стратегия борьбы с пандемией сработала и именно потому, что "разумные люди и те, кто старался помочь в Германии, справились с трудностями". Все же ряд мер был излишним, признал министр. Так, по его словам, можно было обойтись без столь долгих перерывов в школьных занятиях.

В США объявили о победе над пандемией в сентябре 2022 года

Президент США Джо Байден объявил о победе над коронавирусом в сентябре 2022 года. Пандемию COVID-19 можно считать завершившейся, отметил он. "У нас все еще есть проблемы с ковидом, мы еще много над этим работаем… Но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит маски. Кажется, все в довольно хорошей форме", - сказал он в интервью на телеканале CBS.

В Китае, несмотря на большое число заражений коронавирусом, власти в конце 2022 года изменили политику "нулевого ковида" и не только сняли все ограничения, но и разрешили жителям КНР выезжать из страны. С 8 января был снят и обязательный карантин для тех, кто въезжает в КНР.

Другие европейские страны тоже сняли последние ограничения гораздо раньше Германии. Так, к примеру, в Нидерландах это сделали 10 марта. Как заявил журналистам министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Эрнст Кейперс, COVID-19 будет лечиться как обычная инфекция.

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