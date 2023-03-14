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Пограничник в аэропорту Шэньяна (фото из архива)Фото: Yu HaiyangHPIC/dpa/picture alliance
ОбществоКитай

Китай впервые с 2020 года начнет выдавать все типы виз

Екатерина Венкина
26 мин. назад

Китай с 15 марта возобновит выдачу иностранным гражданам всех типов виз, приостановленную в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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Китай с 15 марта возобновит выдачу иностранным гражданам всех типов виз, приостановленную в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили во вторник, 14 марта, в консульском департаменте МИД КНР. Как уточнило агентство Reuters, мера направлена на оживление экономики КНР на фоне одних из самых низких темпов ее роста за почти полвека.

Будет восстановлен и безвизовый режим для ряда регионов: c 1 мая 2018 года туристы из России и еще 58 стран могли посещать китайский остров Хайнань без виз. Такой же режим будет действовать и для путешественников на борту круизных лайнеров - в случае их захода в порт Шанхая. Кроме того, возобновится безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для прибывающих из Гонконга и Макао групп иностранцев.

Наконец, безвиз снова будет действовать для туристических групп из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в городе Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В КНР также смогут попасть иностранцы с действующими визами, выданными до 28 марта 2020 года.

Китай в январе разрешил своим гражданам совершать зарубежные поездки. Кроме того, число стран, куда возможны групповые туры, расширено властями КНР до 60.

Планы относительно роста ВВП КНР на уровне в пять процентов

Делегаты сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13 марта утвердили планы правительства относительно роста ВВП страны на уровне в пять процентов и увеличения расходов на оборону.

Правительство КНР после прекращения политики нулевой терпимости к коронавирусу с локдаунами и карантинами надеется на оживление экономики. Для стимулирования конъюнктуры предусмотрена более высокая новая задолженность, чем в прошлом году. Объем дефицита в КНР запланирован на уровне около 3 процентов (в прошлом году - 2,8 процента).

В принятом на сессии ВСНП отчете правительства предусмотрено создание в этом году 12 млн новых рабочих мест - на один миллион больше, чем в 2022 году. Власти ожидают безработицу на уровне в 5,5 процента и инфляцию на уровне трех процентов.

Власти Китая объявили о победе над коронавирусом

Руководство Китая ранее объявило о "великой и решительной победе" в борьбе против коронавируса.  В заявлении, обнародованном после заседания Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 17 февраля, говорилось, что с ноября 2022 года КНР за сравнительно короткое время "совершил безупречный переход" от режима пандемии к нормальной жизни.

В начале декабря правительство КНР неожиданно отменило жесткую политику нулевой терпимости к коронавирусу с локдаунами, принудительным карантином и массовым тестированием населения. Данные о летальных исходах с COVID-19 перестали публиковаться. По оценкам наблюдателей, крематории не справлялись со сжиганием тел умерших.

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