В ФРГ судят экс-сотрудника "штази" за убийство 1974 года

80-летнего мужчину обвиняют в том, что он застрелил на КПП в Берлине гражданина Польши, который пытался бежать в Западную Германию.

В земельном суде Берлина в четверг, 14 марта, начался процесс по делу бывшего сотрудника министерства государственной безопасности ГДР ("штази"). 80-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве, которое произошло в 1974 году. Адвокат обвиняемого заявила, что ее подзащитный отрицает факт преступления. Сам мужчина хранит молчание по поводу выдвинутых против него обвинений.

Прокуратура считает, что 29 марта 1974 года обвиняемый из укрытия на КПП на вокзале Фридрихштрассе в Берлине застрелил гражданина Польши. Погибший до этого проник в посольство Польши в восточном Берлине с муляжом бомбы, чтобы добиться отправки в Западную Германию. В "штази" в ответ пообещали выполнить требования мужчины, но вместо этого поручили своему сотруднику убить его.

Когда 38-летний мужчина проходил последний контрольно-пропускной пункт рано утром, обвиняемый выстрелил ему в спину с расстояния около двух метров, сообщили ранее в прокуратуре Берлина. Потерпевший через некоторое время скончался в больнице.

Обвиняемому грозит пожизненный срок

Обвинение изначально основывалось на уголовном кодексе ГДР, действовавшем на момент совершения преступления, который даже предусматривал смертную казнь в случаях подобного убийства. Однако после унификации уголовного кодекса в Германии обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного.

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