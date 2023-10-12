Экс-сотрудника "штази" будут судить за убийство 1974 года

Мужчину обвинили в убийстве гражданина Польши, который с помощью муляжа бомбы пытался добиться переезда в западный Берлин.

Прокуратура Берлина предъявила 79-летнему бывшему сотруднику министерства государственной безопасности ГДР ("штази") обвинение в убийстве на границе Восточного и Западного Берлина почти 50 лет назад, сообщает агентство AFP в четверг, 12 октября.

Как уточнили в ведомстве, обвинения предъявлены мужчине, который 29 марта 1974 года из укрытия на контрольно-пропускном пункте на вокзале Фридрихштрассе в Берлине застрелили гражданина Польши.

Убитый хотел перебраться в Западный Берлин

Погибший до этого проник в посольство Польши в восточном Берлине с муляжом бомбы, чтобы добиться отправки в Западную Германию. В "Штази" в ответ пообещали выполнить требования мужчины, но вместо этого поручили своему сотруднику убить его.

"Когда 38-летний мужчина проходил последний контрольно-пропускной пункт рано утром, обвиняемый, как сообщается, убил его прицельным выстрелом в спину из укрытия", - сообщили в прокуратуре Берлина.

Обвинение изначально основывалось на уголовном кодексе ГДР, действовавшем на момент совершения преступления, который даже предусматривал смертную казнь в случаях подобного убийства. Однако после унификации уголовного кодекса в Германии обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного.

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