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В Финляндии по обращению Украины задержан лидер ДШРГ "Русич"

Сергей Ромашенко
25 августа 2023 г.

Украина обвиняет Яна Петровского в преступлениях в Донбассе. Власти в Киеве уже направили в Финляндию запрос о его экстрадиции.

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Автомобиль финской полиции
Полиция Финляндии (фото из архива)Фото: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Полиция Финляндии задержала одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич" Яна Петровского, объявленного в розыск Украиной, сообщил финский телеканал MTV3 в пятницу, 25 августа.

Украинские правоохранительные органы обвиняют Петровского, известного под прозвищем Славян, в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях в 2014 - 2015 годах. По сведениям MTV3, Украина уже направила финским властям запрос о его экстрадиции.

Агентство РИА "Новости" сообщило, что посольство РФ "проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению Киева".

Радикальный националист

Ян Петровский - радикальный националист. Он был одним из командиров группировки "Русич", воевавшей с украинскими войсками в Луганской и Донецкой областях в 2014 - 2015 годах. Петровский входил в отряд "Бэтмен". Сначала он воевал в Луганске, а затем участвовал в боях за донецкий аэропорт.

С 2004 года Петровский проживал в Норвегии. В 2017 году норвежские власти лишили его вида на жительство и депортировали.

Интернет-издание "Медуза" в июле 2022 года опубликовало большое расследование о неонацистах, воюющих в Украине на стороне российских войск. Одним из героев этого расследования был Ян Петровский.

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