В Финляндии предъявили обвинения экс-командиру "Русича"

По данным прокуратуры Финляндии, Воислав Торден причастен к убийству 22 украинских военных под Луганском в 2014 году с нарушением правил ведения войны.

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения в военных преступлениях в Украине россиянину Воиславу Тордену - бывшему командиру националистической диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич", воевавшей в 2014 году под Луганском на стороне пророссийских сепаратистов. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает финское онлайн-издание Yle .

Уточняется, что речь идет о пяти случаях военных преступлений, совершенных осенью 2014 года. По данным заместителя генпрокурора Финляндии Юкки Раппе, Торден причастен к убийству 22 украинских солдат и причинению тяжелых ранений еще четырем украинским военным в ходе действий, нарушающих правила и обычаи войны. Кроме того, Тордена обвиняют в действиях, нарушающих правила ведения войны и обращения с ранеными и убитыми солдатами противника.

Это первый случай уголовного преследования властями Финляндии лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине, подчеркивают авторы публикации.

В беседе с Yle после завершения расследования Раппе подчеркнул, что центральная уголовная полиция Финляндии получила "на удивление четкую картину событий в Восточной Украине" и отчет о них является убедительным.

Что такое военное преступление при отягчающих обстоятельствах

По словам Раппе, на финальной стадии предварительного расследования рассматривалась также возможность предъявления обвинений в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах, однако в данном случае потребовалось бы гораздо больше доказательств, а результат мог бы быть "весьма неопределенным".

В конечном счете на обвинительное заключение повлиял тот факт, что максимальное наказание за совершение "обычного" военного преступления - то же, что и за военное преступление при отягчающих обстоятельствах, а именно: пожизненное заключение.

Замгенпрокурора пояснил, что о военном преступлении при отягчающих обстоятельствах речь идет, когда оно было совершено против большого количества людей; причинило очень серьезный, широкомасштабный ущерб; было совершено в особо жестокой, грубой или унизительной форме, либо в особо спланированной или систематической форме.

В деле Тордена нет доказательств ни по одному из этих критериев, указал Юкка Раппе. Между тем он не сообщил, как и при каких обстоятельствах были убиты украинские солдаты, пишет Yle.

Отказ Киеву в экстрадиции

Обвинения будут рассмотрены судом в Финляндии в соответствии с национальным законодательством как международные преступления. При этом обязательство Финляндии осуществить правосудие в соответствии с собственной уголовной юрисдикцией имеет приоритет перед юрисдикцией Международного уголовного суда в Гааге, говорится в статье.

Воислав Торден включен в санкционные списки ЕС под именем Яна Петровского, ему запрещен въезд на территорию Финляндии. В августе 2023 года он был задержан финскими пограничниками. В декабре его поместили под стражу в связи с подозрением в совершении военных преступлений. Сам Торден вину отрицает.

Украина добивалась экстрадиции мужчины, однако Верховный суд Финляндии отказал Киеву. Причиной для такого решения были названы плохие условия содержания в украинских тюрьмах, а также предположение, что в Украине Торден не может рассчитывать на непредвзятый судебный процесс.