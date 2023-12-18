Суд в Финляндии арестовал командира группы "Русич"

Прокуратура Финляндии подозревает россиянина в совершении военных преступлений на востоке Украины в 2014–2015 годах. Официальное обвинение будет выдвинуто не позднее 31 мая 2024 года.

Окружной суд в Хельсинки арестовал одного из командиров неонацистской диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич" Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский. Как пишет в понедельник, 18 лекабря, издание Helsingin Sanomat, россиянина подозревают в совершении военных преступлений на востоке Украины в 2014–2015 годах. По предварительным данным прокуратуры, Торден совершал противоправные действия в отношении раненных и пленных украинских военнослужащих.

Официальные обвинения россиянину, уточняет агентство Yle, будет выдвинуто не позднее 31 мая 2024 года. До этого времени он будет содержаться в тюрьме города Вантаа.

Украине не выдали

Торден был задержан 20 июля 2023 года в аэропорту Хельсинки при попытке вылететь в Ниццу. Украина, объявившая его в розыск по подозрению в террористической деятельности за участие в боевых действиях на Донбассе, направила запрос на экстрадицию. Однако восьмого декабря Верховный суд Финляндии запретил выдавать командира "Русича" Киеву, сославшись на унижающие человеческое достоинство условия в украинских тюрьмах. При этом прокуратура страны заявила, что начнет собственное расследование в отношении Тордена.

Под санкциями США и Евросоюза

О ДШРГ "Русич" стало известно летом 2014 года: это группа, состоящая из российски националистов, участвовало в боях в Донбассе на стороне так называемых "ДНР" и "ЛНР". 15 сентября 2022 года ДШРГ "Русич", как неонацистское военизированное формирование, была внесена в санкционный список США за проявленную "особую жестокость" в боях в Харьковской области Украины. Под санкции также попали командиры неонацистов: Алексей Мильчаков и Ян Петровский.

16 декабря 2022 года "Русич" был внесен в санкционные списки стран ЕС, так как поддерживает действия, которые могут угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

После задержания Петровского в Финляндии в Telegram-канале ДШРГ "Русич" появилось заявление, что группировка прекращает выполнение боевых задач в рамках войны России против Украины, до тех пор пока его не выдадут РФ.

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