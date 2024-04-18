Новые санкции ЕС против России - на этот раз эффективные?

18.04.2024 18 апреля 2024 г.

Бельгия и Чехия предлагают ввести отдельный санкционный режим против России за попытки вмешательства в грядущие выборы в Европарламент. Почему понадобились новые ограничения - в карикатуре DW.