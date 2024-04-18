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Новые санкции ЕС против России - на этот раз эффективные?

18 апреля 2024 г.

Бельгия и Чехия предлагают ввести отдельный санкционный режим против России за попытки вмешательства в грядущие выборы в Европарламент. Почему понадобились новые ограничения - в карикатуре DW.

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Карикатура: символичная фигура человека, окрашенная в цвета флага ЕС, держит табличку с надписью "новый санкционный режим". Вокруг горой лежат таблички с другими надписями: "Старые санкции", "Бесполезные санкции", "Неработающие санкции".
Фото: DW

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