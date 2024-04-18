Новые санкции ЕС против России - на этот раз эффективные?

ПолитикаЕвропаНовые санкции ЕС против России - на этот раз эффективные?18.04.202418 апреля 2024 г.Бельгия и Чехия предлагают ввести отдельный санкционный режим против России за попытки вмешательства в грядущие выборы в Европарламент. Почему понадобились новые ограничения - в карикатуре DW. https://p.dw.com/p/4evhiФото: DWРекламаСмотрите также: Почему россиян привлекает недвижимость на севере Кипра?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video