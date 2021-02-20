В Ереване прошли митинги сторонников Пашиняна и оппозиции

В Ереване прошли митинги, созванные премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидерами оппозиции. Несколько тысяч человек по призыву главы правительства в понедельник, 1 марта, прошли шествием по центру армянской столицы. Затем они собрались у памятника Мясникяну, где почтили память погибших 1 марта 2008 года демонстрантов и полицейских.

Премьер-министр Армении заявил о намерении провести референдум о переходе от парламентской к "полупрезидентской" форме правления. "В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления", - сказал Пашинян на митинге своих сторонников на площади Республики в центре Еревана. По его словам, новая форма правления будет гарантировать стабильность в стране и исключит в дальнейшем "формирование внутриполитических кризисов".

Оппозиция заявила, что не уйдет до отставки Пашиняна

Параллельно в центре Еревана проходил митинг оппозиции. Противники действующего премьера заявили, что освободят проспект Баграмяна, на котором расположены здания парламента и резиденции президента и который перекрыт с 25 февраля, только после отставки Пашиняна. "В результате наших последовательных, взвешенных действий мы отстраним его от власти. Продолжаем стоять здесь. Освободим проспект Баграмяна только в случае ухода Пашиняна и будем диктовать политическую повестку отсюда", - цитирует "Интерфакс" слова координатора оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхана Сагателяна.

Он также заявил, что следующий митинг оппозиции состоится 3 марта, в день проведения в парламенте "правительственного часа", на котором, предположительно выступит Пашинян.

В свою очередь кандидат оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян призвал сторонников "стоять здесь, чтобы президент и Конституционный суд не поддались давлению Пашиняна". Бывший генеральный секретарь ОДКБ, бывший начальник ГШ ВС Армении Юрий Хачатуров на митинге оппозиции указал, что позицию Генштаба поддерживает вся армия от генералов до рядовых солдат и контрактников.

Протестующие ворвались в правительственное здание

Ранее в тот же день протестующие ворвались в одно из зданий правительственного комплекса, потребовав отставки Пашиняна. Они призвали сотрудников министерств не участвовать в митинге сторонников премьера и затем покинули здание. Позже демонстранты ворвались в здание районной администрации центра Еревана, где скандировали антиправительственные лозунги.

"Это наш город, наши здания. Мы осуждаем действия властей, которые с привлечением административного ресурса собирают людей на провластный митинг. А так поступаем мы. Мы так информируем о нашем митинге", - заявил один из координаторов акции Айк Мамиджанян. Полиция не препятствовала действиям демонстрантов. Затем активисты беспрепятственно покинули здание и продолжили шествие по Еревану.

Президент Армении призвал к переговорам о выходе из кризиса

Внутриполитическая ситуация в Армении обострилась 25 февраля после заявления Генерального штаба Вооруженных сил страны с требованием отставки Пашиняна, уволившего замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Заявление Генштаба, где утверждается, что премьер отныне не в состоянии обеспечить безопасность страны, подписали около 40 генералов и высших офицеров армии. В ответ Пашинян заявил о военном перевороте и призвал сторонников выходить на улицы.

На следующий день в Ереване начались антиправительственные акции протеста, перед зданием парламента вырос палаточный городок, движение на прилегающем проспекте Баграмяна заблокировано. Президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы в стране к терпимости и солидарности и выступил с предложением организовать обсуждение для поиска путей выхода из внутриполитического кризиса. Он отказался подписывать указ об освобождении от должности начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, которого добивается Пашинян. Проект указа об отставке Гаспаряна в корне противоречит Конституции страны, заявил президент.

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