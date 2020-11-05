 В Ереване начались массовые волнения  | Новости из Германии о Европе | DW | 10.11.2020

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Европа

В Ереване начались массовые волнения 

По мнению демонстрантов, премьер-министр Армении не имел права без обсуждения с широкой общественностью принимать судьбоносные для страны решения.

Протестующие в Ереване

Протестующие в Ереване

После обнародования в ночь на вторник, 10 ноября, совместного заявления премьер-министра Армении и президентов России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, тысячb ереванцев вышли на акцию протеста, сообщает корреспондент DW.

Они собрались на площади Республики, где расположено правительство, и фактически не встретив никакого сопротивления, ворвались в здание. Недовольные подписанием премьер-министром Армении соглашения по прекращению военных действий протестующие разгромили  зал заседаний правительства.

Протестующие называют подписание Пашиняном документа позорным и предательским как для Армении, так и для тысяч солдат и добровольцев, воюющих в Нагорном Карабахе и оскорбляющим память погибших. По неуточненным данным, число потерь армянской стороны составило не менее 1300 человек.

Демонстранты настроены крайне агрессивно

Люди выкрикивают "Пашинян - предатель!" и "Не отдадим Карабах" и требуют немедленной отставки премьер-министра. По мнению демонстрантов, Пашинян не имел права без обсуждения с широкой общественностью принимать судьбоносные для страны решения. Демонстранты настроены крайне агрессивно, сотрудники правоохранительных органов не оказывают им практически никакого противодействия.

Часть демонстрантов с площади Республики направилась к зданию парламента. Здесь группа людей вступила в перепалку с охраной спикера парламента Арарата Мирзояна, подъехавшего в это время к зданию. Его буквально выволокли из машины и избили. 

Пашинян пообещал через неделю объяснить свои действия

"Другого выхода, кроме подписания заявления, не было. Сейчас я не могу сказать, почему так произошло, чтобы не ставить под угрозу жизнь многих людей. Это будет иметь прямое влияние на боевые действия", - заявил Пашинян на своей странице в фейсбуке. "Через неделю я смогу дать всем вам исчерпывающие ответы на все вопросы", - пообещал он, добавив, что тогда люди сами решат, как им поступить.

Премьер-министр раскритиковал протестующих, заявив, что среди погромщиков находятся и телохранители некоторых олигархов. "Это люди и из прежней власти, которые пытаются защитить свое наворованное, проходят по уголовным делам... Все виновные в сегодняшних беспорядках будут привлечены к ответственности. Ни один виновный не избежит ответственности, в том числе и я", - сказал Пашинян.

Между тем армянские телеканалы показывают в прямом эфире, как колонны автомашин и техники российских миротворцев движутся в направлении Нагорного Карабаха. Как сообщает корреспондент DW, в регионе на сегодня фактически не осталось мирного населения, тысячи беженцев покинули города и села.

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

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    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 26:07

Глава МИД Армении о конфликте в Нагорном Карабахе, противостоянии с Азербайджаном и роли Турции

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