 Премьер Армении исключил мирное решение конфликта вокруг Карабаха | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.10.2020

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Мир

Премьер Армении исключил мирное решение конфликта вокруг Карабаха

Премьер-министр Армении Пашинян призвал сограждан к оружию в конфликте с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Он заявил, что дипломатического решения карабахского конфликта не будет еще долго.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. "Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, хотя бы на данном этапе, и начиная с данного этапа, еще очень долгое время не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися", - сказал он в среду, 21 октября, в Ереване.

По словам Пашиняна, Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха. Он призвал сограждан добровольно отправляться на фронт, чтобы сражаться до конца. "Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта", - подчеркнул Пашинян. Он призвал мэров всех армянских огородов, глав администраций, органов местного самоуправления организовать процесс формирования добровольческих отрядов, которые будут переведены в распоряжение Главного штаба ВС Армении.

Переговоры в Москве

Ранее главы МИД Армении и Азербайджана провели в Москве раздельные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. На встрече обсуждались условия установления режима прекращения огня. Ранее согласованные перемирия нарушались вскоре после их заключения.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился в конце сентября, когда Азербайджан начал масштабную операцию по возвращению этого региона под контроль Баку. С тех пор были убиты и ранены сотни людей, в том числе мирных жителей.

Спор за Нагорный Карабах

Нагорный Карабах - регион Азербайджана, населенный преимущественно этническими армянами.

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном - с другой был установлен в мае 1994 года.

До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Karte - Armenien/Aserbaidschan - RU

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    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто более 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

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    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

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    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

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    В воскресенье, 27 сентября, началась новая эскалация конфликта - военные действия идут с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения вооруженных сил обеих сторон. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий. Азербайджан пытается силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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