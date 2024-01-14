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В Эквадоре освободили всех заложников - работников тюрем

Даниил Сотников
14 января 2024 г.

Около 180 сотрудников тюрем несколько дней назад были взяты в заложники бандами, начавшими войну с южноамериканским государством.

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В Эквадоре объявлен режим чрезвычайного положения
В Эквадоре объявлен режим чрезвычайного положенияФото: Cesar Munoz/AP/picture alliance

В Эквадоре освобождены все сотрудники тюрем, которых члены банд удерживали в заложниках, сообщают местные агентства в субботу, 13 января. Еще одному заложнику удалось сбежать.

Изначально на свободу были выпущены 24 тюремных надзирателя и 17 административных сотрудников, а 133 охранника и трое административных работников оставались под контролем заключенных, пишет агентство AFP. Ранее полиция страны сообщала, что заложники были освобождены при посредничестве церкви.

В Эквадоре уже несколько дней продолжается борьба правительства с преступными бандами, начавшаяся с хаоса в пенитенциарных учреждениях. Заключенные начали устраивать беспорядки и брать в заложники сотрудников. Из тюрьмы удалось сбежать главе могущественной банды "Лос Чонерос" наркобарону Адольфо Масиасу по прозвищу "Фито".

Чрезвычайное положение в Эквадоре

На фоне вспышки насилия в тюрьмах президент Даниэль Нобоа объявил в южноамериканской республике 60-дневное чрезвычайное положение. В этот период с 23.00 до 05.00 (07.00 - 13.00 мск) в стране будет действовать комендантский час. Сразу же после этого в Эквадоре произошло несколько вооруженных нападений, в ходе которых были похищены не менее четырех полицейских

В начале недели вооруженные люди в балаклавах ворвались в помещение государственного телеканала TC Televisión во время прямой трансляции и захватили в заложники нескольких журналистов и сотрудников.

После инцидента на телеканале и в связи с эскалацией бандитизма в Эквадоре президент Нобоа распорядился уничтожить все бандитские группировки. Своим указом он приказал вооруженным силам провести операции против двух десятков преступных организаций, объявив о режиме "внутреннего вооруженного конфликта". Действующие в Эквадоре банды называются в указе террористическими организациями и негосударственными воюющими сторонами, которые подлежат уничтожению. Банды в ответ объявили государству "войну". В результате насилия погибли по меньшей мере 19 человек, пишет AFP.

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