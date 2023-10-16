Эквадор досрочно избрал президента во втором туре выборов

В Эквадоре в воскресенье, 15 октября, завершился второй тур президентских выборов. Победу на них одержал бывший депутат парламента страны, центрист Даниэль Нобоа, соперницей которого выступала кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес.

После подсчета 90 процентов голосов Национальный избирательный совет Эквадора досрочно объявил победу Нобоа. Гонсалес поздравила оппонента с победой.

35-летний Нобоа стал самым молодым президентом в истории Эквадора. Его отец, бизнесмен Альваро Нобоа, до этого также неоднократно баллотировался в президенты. В опросах во время предвыборной кампании Нобоа-младший был одним из аутсайдеров, а в первом туре президентских выборов уступил Гонсалес, набрав 24 процента голосов избирателей, в то время как она получила 33 процента. Тем не менее, ни один из кандидатов тогда не преодолел необходимый рубеж в 50 процентов голосов, ввиду чего был назначен второй тур.

Аналитики, на которые ссылается агентство Reuters, считают, что победа Нобоа на первых порах может быть воспринята инвесторами как положительное событие, но в долгосрочной перспективе ситуация будет зависеть от его назначений в кабинете министров. До выдвижения в кандидаты Нобоа сформировал собственную партию "Национальное демократическое действие" - в августе она заняла третье место на выборах в парламент страны.

Президентские выборы в Эквадоре проходили досрочно, их в мае 2023 года анонсировал занимавший пост главы государства Гильермо Лассо. Это произошло на фоне рассмотрения вопроса об объявлении ему импичмента в связи с обвинениями в участии в коррупционной схеме, связанной с организацией перевозок нефти. Политик эти обвинения отвергает.

Второй тур выборов в Эквадоре проходил при особых мерах безопасности

В августе, накануне первого тура президентских выборов, в столице Эквадора был убит один из кандидатов, Фернандо Вильявисенсио. Это произошло у выхода из здания школы, где политик проводил предвыборный митинг - группа злоумышленников устроила стрельбу в толпе, в ходе нападения политик получил ранения, несовместимые с жизнью.

Вильявисенсио считался фаворитом в предвыборной гонке. Позднее подозреваемые в его убийстве были, в свою очередь, убиты в местах содержания под стражей.

Через несколько дней после убийства Вильявисенсио у своего дома был застрелен лидер движения "Гражданская революция" Педро Брионес - от этого объединения баллотировалась Гонсалес.

На фоне убийств политиков в стране было введено чрезвычайное положение, а кандидаты в президенты передвигались в бронежилетах во время второго тура голосования.

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