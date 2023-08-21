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ПолитикаЭквадор

На президентских выборах в Эквадоре пройдет второй тур

Даниил Сотников
1 ч. назад

Президентским выборам в Эквадоре предшествовало убийство двух политиков, в том числе кандидата, считавшегося одним из фаворитов.

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Кандидат в президенты Эквадора от левого движения "Гражданская революция" Луиза Гонсалес
Кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиза Гонсалес Фото: Franklin Jacome/Getty Images

По итогам подсчета 92 процента голосов на президентских выборах в Эквадоре кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиза Гонсалес набирает 33 процента голосов, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные избирательной комиссии страны.

Гонсалес выходит во второй тур, как и предсказывали соцопросы. Вместе с ней во второй тур, который должен пройти 15 октября, выходит бывший депутат парламента Даниэль Нобоа, набирающий 24 процента голосов.

Убийства политиков в Эквадоре перед выборами

В Эквадоре в течение двух недель перед выборами были убиты два политика. Кандидат в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсьо был застрелен тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в Кито. Опросы прочили ему выход во второй тур. Заместивший его Кристиан Сурита занял третье место, отстав от Нобоа на 8 процентных пунктов.

Через несколько дней после убийства Вильявисенсьо в эквадорской провинции Эсмеральдас неизвестными был застрелен лидер левого политического движения "Гражданская революция" Педро Брионес.

"Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии", - прокомментировала убийства кандидат в президенты от "Гражданской революции" Луиса Гонсалес.

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