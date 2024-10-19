ВМС Мексики изъяли больше восьми тонн наркотиков

ВМС Мексики объявили об изъятии в Тихом океане рекордной партии наркотиков весом 8,4 тонны. Она оценивается почти в 100 млн евро.

Военно-морские силы Мексики объявили об изъятии крупнейшей в своей истории партии наркотиков в Тихом океане в ночь на субботу, 19 октября. Сообщается, что она весит порядка 8,4 тонны, а ее стоимость оценивается в более чем 2,099 млрд мексиканских песо (97 млн евро).

Мексиканские военные рассказали, что в ходе операции по захвату партии наркотиков у западного побережья страны были арестованы 23 человека. Вещества распространялись на шести небольших лодках, одна из которых была подводной, что усложнило работу ВМС. Помимо них на судах было обнаружено около 8700 литров топлива, которое хотели незаконно продать наркокартели.

Война с наркотиками в Мексике

Крупнейшая в истории Мексики партия наркотиков была изъята в 2007 году. Тогда властям удалось конфисковать 23 тонны колумбийского кокаина.

Агентство AFP пишет, что начиная с 2006 года, когда правительство страны начало использовать армию для борьбы с наркотрафиком, в Мексике погибло более 450 000 человек. Еще десятки тысяч пропали без вести.