После атаки на телеканал в Эквадоре объявлена война бандам

Президент Эквадора объявил о внутреннем вооруженном конфликте в стране на фоне нападения на телеканал в прямом эфире. Эскалация произошла после бегства из тюрьмы местного наркобарона.

В портовом городе Гуаякиль в Эквадоре вооруженные люди в балаклавах, одетые преимущественно в черное, ворвались во вторник, 9 января, в помещение государственного телеканала TC Televisión во время прямой трансляции и захватили в заложники нескольких журналистов и сотрудников. Прямая трансляция не прерывалась, хотя на съемочной площадке погас свет и были слышны крики, звуки выстрелов и избиения сотрудников.

Как сообщил агентству Reuters координатор новостей и репортер TC Леонардо Флорес Морено, злоумышленники ворвались в приемную, напали на сотрудников телеканала и "заложили динамит". Два человека получили ранения, после чего трансляция была прекращена. Позже полиция объявила, что "порядок восстановлен", а 13 нападавших арестованы.

Президент заявил о внутреннем вооруженном конфликте

Вскоре после инцидента на телеканале и в связи с эскалацией бандитизма в Эквадоре президент страны Даниэль Нобоа распорядился ликвидировать все бандитские группировки. Своим указом, опубликованным вечером во вторник, он приказал вооруженным силам провести операции против двух десятков преступных организаций, объявив о режиме "внутреннего вооруженного конфликта". Действующие в Эквадоре банды называются в указе террористическими организациями и негосударственными воюющими сторонами, которые подлежат уничтожению.

В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение

Накануне на фоне вспышки насилия в тюрьмах президент Нобоа объявил в стране 60-дневное чрезвычайное положение. В этот период с 23.00 до 5.00 в стране будет действовать комендантский час.

Сразу же после этого в Эквадоре произошло несколько вооруженных нападений, в ходе которых были похищены не менее четырех полицейских. Как сообщил 9 января на пресс-конференции мэр второго по размерам города страны Гуаякиль Акилеса Альвареса, за день по меньшей мере восемь человек были убиты и двое ранены в результате нападений в различных местах города.

Глава крупной банды бежал из тюрьмы

Причиной объявления чрезвычайного положения в стране послужил возникший хаос в местах лишения свободы. Преступные группировки вели ожесточенные бои в тюрьмах и брали в заложники охранников. Главе могущественной банды "Лос Чонерос" наркобарону Адольфо Масиасу по прозвищу "Фито", по всей видимости, удалось бежать, сообщили в администрации тюрьмы.

В целом, в последние годы уровень насилия в Эквадоре резко возрос. В 2022 году этот показатель был одним из самых высоких в Латинской Америке: около 25 убийств на 100 тысяч жителей. Многие переполненные тюрьмы контролируются преступными организациями, и между бандами там часто происходят серьезные конфликты.

Соседние страны направляют силы на границу с Эквадором

В связи с происходящими в Эквадоре событиями министр внутренних дел соседней страны Перу Виктор Торрес Фалькон приказал "немедленно" направить полицейские силы на границу с Эквадором, чтобы усилить безопасность на фоне эскалации бандитизма в соседнем государстве, сообщило МВД страны в социальных сетях. Правительство Перу осудило насилие и выразило полную поддержку президенту Нобоа. Солидарность с Эквадором выразило также правительство Парагвая.

Даниэль Нобоа ранее пояснял, что намерен использовать чрезвычайное положение, чтобы обеспечить вооруженным силам "полную политическую и юридическую поддержку". Он был избран главой государства в октябре и объявил о своем намерении бороться с наркопреступностью и насилием в стране, которая в последние годы стала одним из ключевых центров по поставкам кокаина в США и Европу.

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