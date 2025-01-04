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В Донбассе погиб сотрудник "Известий" Александр Мартемьянов

Николай Линке
4 января 2025 г.

Корреспондент российской газеты "Известия" Александр Мартемьянов погиб, попав под обстрел близ Донецка. Он освещал войну в Донбассе с февраля 2022 года. В Украине его считают пропагандистом.

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Запуск украинского дрона близ Краматорска Донецкой области в октябре 2024 года.
Запуск украинского дрона близ Краматорска Донецкой области в октябре 2024 года.Фото: Andre Luis Alves/Anadolu/picture alliance

Корреспондент российской газеты "Известия" Александр Мартемьянов погиб близ Донецка в субботу, 4 января, при ударе украинского дрона. Об этом пишет само издание, а также государственное российское агентство "РИА Новости".

По его данным, украинский FPV-дрон атаковал машину с сотрудниками российских СМИ на трассе Донецк - Горловка. Мартемьянов погиб, остальные получили легкие ранения.

Государственное российское агентство ТАСС взяло комментарий у заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака. Тот сказал о гибели Мартемьянова, что "мы выступаем против любых атак на журналистов". Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил "Известиям", что "мы обязательно поднимем этот сюжет в ходе ближайшего заседания СБ по Украине".

Российский "военкор" Александр Мартемьянов

Судя по архиву статей на сайте "Известий", Мартемьянов освещал войну в Донбассе с самого начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. Уже спустя три дня издание сообщило, что Мартемьянов попал под обстрел в поселке Пищевик в самопровозглашенной "Донецкой народной республике". Тогда его называли "военным корреспондентом".

С тех пор он регулярно сообщал об обстрелах Донецка и других городов самопровозглашенной "ДНР" со стороны Украины. Как писали "Известия" в декабре 2023 года, "Мартемьянов сообщил, что украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка"

31 октября 2023 года Мартемьянов уже попадал под обстрел в Донецке. Тогда он получил сквозные осколочные ранения обоих бедер. Также пострадали его коллеги Алексей Полторанин и Евгений Быковский.

Украинские СМИ называют Мартемьянова "пропагандистом", которого "ликвидировали".

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