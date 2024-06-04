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В Днепре в результате российского удара ранены семь человек

Сергей Ромашенко
4 июня 2024 г.

Российские войска обстреляли город Днепр двумя ракетами "Искандер". Обе были сбиты, отчитались украинские военные и местные власти.

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Российский ракетный удар по Днепру, апрель 2024
Российский ракетный удар по Днепру, апрель 2024Фото: facebook.com/zelenskyy.official/posts

В городе Днепр в результате российского ракетного удара в ночь на вторник, 4 июня, ранены, по последним данным, не менее семи человек, включая младенца, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

По его словам, по городу были выпущены две российские ракеты, обе они были сбиты силами ПВО, но в результате падения обломков возник пожар, в результате которого были ранены мирные жители, в том числе месячный ребенок и 17-летний подросток. Состояние ребенка удовлетворительное, подросток госпитализирован в состоянии средней тяжести. Помимо этого, пострадали двое мужчин и три женщины. Одна из женщин госпитализирована.

Лысак сообщил и об ущербе, причиненном гражданской инфраструктуры. По его словам, повреждены также около 15 автомобилей, а в частных домах, многоэтажках и больницах выбиты окна.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что российские войска атаковали Днепропетровскую область двумя крылатыми ракетами "Искандер-К", выпущенными с территории аннексированного Крыма. Обе ракеты были сбиты, говорится в сообщении командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука.

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