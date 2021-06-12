В День России в Кельне "страну освободили от пут"

ВДень России в центре Кельна в субботу, 12 июня, прошла акция в виде перформанса под названием "Россия освобождается от пут", организованная российской диаспорой в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В ходе перформанса девушку в платье в цветах Российского флага сначала очаровал, а потом заковал в цепи человек в маске Путина. В конце действа ей удалось вырваться и стать свободной.

Перформанс в Кельне в День России

Между сценами порабощения и освобождения мифической России участники акции на русском и немецком языках делились своими личными историями эмиграции. Иван Белоусов, рассказал о том, как был осужден в 2009 году за взрыв на Манежной площади, к которому, по его словам, не имел никакого отношения. Молодой человек отсидел в тюрьме 5 лет и сейчас находится в вынужденной эмиграции в Германии, где он подал на политическое убежище. "Я надеюсь, что когда-нибудь, не только я, но и многие другие граждане смогут вернуться и построить новую Россию", - сказал он DW.

Ухудшение ситуации с правами человека

Среди выступающих была также ученая и ЛГБТ-активистка Екатерина Огурцова, которая уехала из России для учебы, но не может вернуться, так как не чувствует себя на родине в безопасности из-за роста преступлений на почве ненависти к ЛГБТ-сообществу. Активистка Нелли Тевс, работавшая в штабе Навального в Мытищах, переехала в Германию совсем недавно. Она рассказала, как наблюдала ухудшение ситуации с правами человека, и насколько поменялось отношение к протестующим вплоть до избиений.

Кроме них на импровизированной сцене перед Кельнским собором выступили Лиза Вольфсон, переехавшая в Германию в детстве и вернувшаяся в протестную Москву в этом году, и Мария Гам, которая уехала из России 28 лет назад и стала активно принимать участие в протестах с 2014 года.

Участники акции принесли российские флаги и плакаты, на которых было написано "Спасите Навального", "Остановите Путинский террор" и "Свободу политическим заключенным". После окончания выступлений и перформанса на сцену вышли диджеи Кать и Стас. Акция завершилась танцами под русскую музыку. Всего в ней приняли участие около 50 человек.

Смотрите также: