В деле о покушении на Трампа предъявлено новое обвинение

Предполагаемый злоумышленник обвиняется в покушении на убийство политического кандидата. Дело будет слушать судья, оправдавшая Трампа по делу о незаконном хранении секретных документов после ухода с поста президента.

Злоумышленнику, который предположительно подстерегал с винтовкой бывшего президента США Дональда Трампа возле его гольф-клуба во Флориде, предъявлено обвинение в покушении на убийство политического кандидата. "Министерство юстиции не потерпит насилия, нацеленного в самое сердце нашей демократии, и мы найдем и привлечем к ответственности тех, кто его совершает. Это должно прекратиться", - заявил министр юстиции США Меррик Гарланд во вторник, 24 сентября.

58-летнему подозреваемому в случае обвинительного приговора грозит пожизненное лишение свободы. Дело будет слушать судья Айлин Кэннон, которая в июне отклонила обвинение против Трампа по делу о незаконном хранении секретных документов после ухода с поста президента.

Предполагаемый злоумышленник пока не признал свою вину. Адвокаты безуспешно пытались добиться его освобождения под залог.

Дело о попытке покушения

Прокуратура за последние дни представила улики, которые, по ее мнению, подтверждают факт планировавшегося покушения на Трампа. В числе прочего, найдено письмо подозреваемого, в котором содержится намек на "попытку покушения на Дональда Трампа", а также рукописный список дат и мест выступлений Трампа.

Подозреваемый уже проходит по двум другим эпизодам о незаконном владении оружием в связи с инцидентом 15 сентября, когда он через забор направил винтовку на Трампа, игравшего в тот момент в гольф на территории своего гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде.