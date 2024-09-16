Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения

Подозреваемому в покушении на Дональда Трампа Райану Р. вменяют нарушения, связанные с незаконным владением оружием. Ему могут быть предъявлены и другие обвинения. Подозреваемый останется в тюрьме до нового суда.

Подозреваемому в предполагаемом покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Райану Р. предъявлены первые обвинения. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Утверждается, что мужчине вменяют незаконное хранение огнестрельного оружия, несмотря на судимость, а также хранение огнестрельного оружия со стертым номером. По мере расследования Райану Р. могут быть предъявлены дополнительные и более серьезные обвинения, отмечается в сообщении.

Первое заседание суда, как пишет CNN, прошло в округе Палм-Бич, штат Флорида. Следующее слушание назначено на понедельник, 23 сентября. До его начала подозреваемый останется в тюрьме.

Что известно о подозреваемом в нападении на Дональда Трампа

Подозреваемым в предполагаемом покушении на Дональда Трампа стал самозанятый строитель жилья на Гавайях Райан Р. Сообщается, что он критиковал экс-президента США в социальных сетях и был активным сторонником Украины начатой Россией войне. Ранее подозреваемый уже был арестован.

Покушения на бывшего президента США Дональда Трампа

Как сообщает CNN со ссылкой на "осведомленный источник", очередная попытка предполагаемого покушения на Дональда Трампа произошла, когда тот играл в гольф и перемещался между лунками во время партии. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу рассказал, что агент Секретной службы США заметил ствол винтовки с оптическим прицелом, торчащий из ограждений, и "немедленно вступил в бой" с этим человеком. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия, однако позднее его задержали, а в месте его укрытия были обнаружены автомат АК-47 и камера GoPro. В ФБР заявили, что расценивают произошедшее как возможную попытку покушения.

До этого покушение на жизнь кандидата в президенты США от Республиканской партии было совершено на предвыборном митинге 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания. Огонь по политику тогда открыл 20-летний местный житель. Трамп был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности. Многие мировые лидеры, в том числе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), осудили покушение.