  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения

Алексей Волошинов
16 сентября 2024 г.

Подозреваемому в покушении на Дональда Трампа Райану Р. вменяют нарушения, связанные с незаконным владением оружием. Ему могут быть предъявлены и другие обвинения. Подозреваемый останется в тюрьме до нового суда.

https://p.dw.com/p/4kgxu
Суд в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Суд в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где состоялось первое заседание с участием подозреваемого в предполагаемом покушении на Дональда ТрампаФото: Marco Bello/REUTERS

Подозреваемому в предполагаемом покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Райану Р. предъявлены первые обвинения. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Утверждается, что мужчине вменяют незаконное хранение огнестрельного оружия, несмотря на судимость, а также хранение огнестрельного оружия со стертым номером. По мере расследования Райану Р. могут быть предъявлены дополнительные и более серьезные обвинения, отмечается в сообщении.

Первое заседание суда, как пишет CNN, прошло в округе Палм-Бич, штат Флорида. Следующее слушание назначено на понедельник, 23 сентября. До его начала подозреваемый останется в тюрьме.

Что известно о подозреваемом в нападении на Дональда Трампа

Подозреваемым в предполагаемом покушении на Дональда Трампа стал самозанятый строитель жилья на Гавайях Райан Р. Сообщается, что он критиковал экс-президента США в социальных сетях и был активным сторонником Украины начатой Россией войне. Ранее подозреваемый уже был арестован.

Покушения на бывшего президента США Дональда Трампа

Как сообщает CNN со ссылкой на "осведомленный источник", очередная попытка предполагаемого покушения на Дональда Трампа произошла, когда тот играл в гольф и перемещался между лунками во время партии. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу рассказал, что агент Секретной службы США заметил ствол винтовки с оптическим прицелом, торчащий из ограждений, и "немедленно вступил в бой" с этим человеком. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия, однако позднее его задержали,  а в месте его укрытия были обнаружены автомат АК-47 и камера GoPro. В ФБР заявили, что расценивают произошедшее как возможную попытку покушения.

До этого покушение на жизнь кандидата в президенты США от Республиканской партии было совершено на предвыборном митинге 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания. Огонь по политику тогда открыл 20-летний местный житель. Трамп был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности. Многие мировые лидеры, в том числе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), осудили покушение.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Экс-президент США Трамп отрицает свою вину и по третьему уголовному делу - о штурме Капитолия и попытках изменить итоги выборов главы Белого дома. Но давление на него растет. Карикатура DW.

Политика Трампа в карикатурах

Политика Трампа в карикатурах

Политические карикатуры об экс-президенте США - в галерее DW.
Политика3 июня 2024 г.13 фото
external

Наводнение в Европе, визит Шольца в Казахстан и новое покушение на Трампа. DW Новости (16.09.2024)

Наводнение в Европе, визит Шольца в Казахстан и новое покушение на Трампа. DW Новости (16.09.2024)

Мощные наводнения сразу в нескольких странах Центральной Европы привели к разрушению дорог, домов и инфраструктуры. Затоплены тысячи домов. Число жертв циклона "Борис" растет. Погибшие и пропавшие без вести есть в нескольких странах Европы. Тысячи жителей пострадавших районов эвакуированы. При этом власти опасаются, что из-за новых дождей ситуация во многих регионах только ухудшится.
Катастрофы16 сентября 2024 г.29:55 мин.
Карикатура: экс-президент США Дональд Трамп в солнцезащитных очках подобно главному герою фильма "Матрица" Нео уворачивается от пуль, пролетающих над ним

Новое покушение: что общего у Трампа и героя "Матрицы" Нео

Новое покушение: что общего у Трампа и героя "Матрицы" Нео

На Дональда Трампа снова совершено покушение. Выстрелы раздались рядом с его гольф-клубом, но кандидат в президенты США не пострадал. О том, почему Трамп мог бы сняться в следующей части "Матрицы", - карикатура DW.
Политика16 сентября 2024 г.
Показать еще