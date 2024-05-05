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В Дегтярске на Урале из-за снегопадов ввели режим ЧС

Александра Иванова
5 мая 2024 г.

Работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения ведутся круглые сутки, сообщил мэр города Дегтярска в Свердловской области Вадим Пильников.

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Снегопады в Екатеринбурге, 4 мая 2024 года
Снегопады в Екатеринбурге, 4 мая 2024 годаФото: Donat Sorokin/dpa/picture alliance

На фоне сильных снегопадов, накрывших в начале мая Свердловскую область, в городе Дегтярске в ночь на воскресенье, 5 мая, был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил в Telegram мэр города Вадим Пильников.

По его словам, в Дегтярске продолжается расчистка улиц от снега и поваленных деревьев, "в круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения". Для жителей города был организован привоз питьевой воды, говорится также в посте.

На 6 мая образовательный процесс в школьных и дошкольных образовательных учреждениях города был приостановлен.

Майские снегопады в Свердловской и Тюменской областях

Различные районы Урала третьи сутки борются с последствиями обильных снегопадов. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Свердловской области, которую снегопад и ледяные дожди накрыли в ночь на 4 мая. 

На фоне стихии в сотнях домов в нескольких городах произошли отключения электричества. Как заявили 5 мая в пресс-службе компании "Россети Урал", из-за прошедшего снегопада и ледяного дождя "в регионе зафиксированы падения тысяч деревьев". В Telegram-канале компании указано, что "энергетики продолжают восстановительные работы в регионе в круглосуточном режиме" и свет должен вернуться в дома до конца дня 5 мая.

Непогода  в других регионах России

Снегом занесло также Тюмень, Татарстан, Чувашию и Удмуртию. 4 мая мэр Тюмени Руслан Кухарук рассказал, что в городе к тому моменту произошло более 30 аварийных отключений электроэнергии. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, добавил он.

Между тем Тюменская область продолжает бороться и с последствиями паводкового наводнения. Как следует из Telegram-канала МЧС РФ, по состоянию на 5 мая в Викуловском районе региона вода продолжает прибывать.

В 47 населенных пунктах Тюменской области остаются затопленными 385 жилых и 345 дачных домов, а также 3232 приусадебных участка и 35 участков автодорог, передает ведомство.

3287 жилых домов, по данным МЧС, остаются затопленными и в Оренбургской, 534 - в Курганской области.

 

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